El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a los audios adjudicados a Diego Spagnuolo que denuncian presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en los que se menciona a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El funcionario aseguró que el propio presidente Javier Milei le dijo que Spagnuolo “jamás le hizo un comentario” sobre ese tema, y señaló que él tampoco recibió nunca una denuncia ni sospecha del exfuncionario.

Según consignó Clarín, Francos relató su último contacto con Spagnuolo: “Yo lo llamé a Spagnuolo, le pregunté qué pasaba que no salían las bajas de las pensiones. Esta fue mi conversación, habrá sido hace dos meses. Pero nunca me planteó una denuncia o una sospecha”.

El jefe de Gabinete también afirmó que fue él quien recomendó al presidente cesar a Spagnuolo y decretar una intervención en la ANDIS. Además, cuestionó al exfuncionario por no acudir a la Justicia: “Si el señor Spagnuolo tenía conocimiento de todo eso tenía que denunciarlo. Es una obligación de un funcionario público denunciar un hecho del que toma conocimiento”.

En declaraciones a la radio El Observador, Francos planteó que le resulta llamativo el momento en que aparecen los audios: “Me llama mucho la atención que surjan ahora, siendo que todos mencionan que es una grabación del año pasado. Eso lo tendrá que dilucidar un juez”.

El funcionario expondrá el próximo miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados, en el marco de un nuevo informe de gestión, donde se espera que este tema sea uno de los principales ejes de consulta. Su última presentación había sido en abril, durante la polémica por la criptomoneda $LIBRA.

De acuerdo con Clarín, Francos recibió más de 1200 preguntas por escrito de los diputados, aunque en el recinto las consultas estarán concentradas en el caso ANDIS y el de las muertes vinculadas al fentanilo contaminado.

En paralelo, bloques opositores presentaron iniciativas para citar a funcionarios. Encuentro Federal pidió la presencia en el Congreso de Francos y del ministro de Salud, Mario Lugones, mientras que los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, junto con Margarita Stolbizer, reclamaron interpelar a Spagnuolo y a Karina Milei.

Por su parte, el legislador porteño de la Izquierda, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra Javier Milei, Karina Milei, Spagnuolo y “Lule” Menem por presunta “defraudación contra la administración pública, tráfico de influencias y cohecho”.