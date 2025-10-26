A las 18 en punto cerraron los comicios en todo el país para las elecciones Elecciones Legislativas 2025, si bien continúia votando la gente que permanece en las ecuelas . Se votó para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales que ocuparán sus bancas en el Congreso desde el 10 de diciembre.

La participación electoral fue más baja que en las últimas elecciones: votó el 66% del padrón. Por primera vez se utilizó la Boleta Única Papel para elegir cargos nacionales. Desde las 21 horas se difundirán los primeros resultados oficiales.

Según informó la Cámara Nacional Electoral, los primeros resultados se conocerán cerca de las 21.

En San Francisco hay 58.440 electores habilitados (según padrón provisorio), con 168 mesas que se distribuyeron en 21 escuelas.

Expectativa en Córdoba

Con 9 bancas en juego y un escenario de fragmentación política, Córdoba vuelve a posicionarse como un distrito clave en la política nacional, sobre todo por la primera prueba importante para la alianza de Provincias Unidas como espacio opositor al oficialismo nacional. La elección será también una señal del reacomodamiento interno en el peronismo cordobés, la oposición libertaria, la fractura del PRO y la permanencia de la UCR.

En Córdoba, se renovarán 9 bancas de diputados nacionales entre 18 listas habilitadas. Se distribuirán por el sistema D’Hondt, proporcional a los votos obtenidos por cada lista.

Participación

El porcentaje de participación, si bien muestra una activación del voto en las últimas horas de la tarde, es inferior al registrado en elecciones generales anteriores a la misma hora, lo que podría indicar una participación final por debajo del promedio histórico.

En unas elecciones cargadas de tensión para el Gobierno y la oposición, más de 36 millones de personas estaban habilitadas para votar y renovar parcialmente el Congreso. En medio de la crisis económica y la apatía social, el resultado que surja de las urnas definirá el equilibrio político del segundo tramo de la gestión libertaria.

La mayor expectativa sobre los comicios está puesta en cuál será la performance de la boleta de La Libertad Avanza a nivel país. Sin Javier Milei como candidato y con postulantes de bajo perfil –salvo contadas excepciones como la ministra Patricia Bullrich–, el Presidente se puso al hombro la campaña en algunos distritos clave, confiado en que su mera figura arrastre votos violetas.

Otro de los focos estarán puesto en Córdoba y Santa Fe, con el debut nacional de Provincias Unidas, que busca posicionarse como tercera fuerza en el país.