El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la Argentina “está transitando el camino correcto" y va "alcanzando la salida que nos involucra a todos, a los empresarios, a los que trabajan y al Estado”, durante un acto en el que anunció la ampliación del régimen de promoción industrial que rige en la provincia Tierra del Fuego.

Tras reseñar datos sobre la caída en la producción de celulares, televisores y equipos de aire acondicionado en esa provincia entre los años 2016 y 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el Presidente expresó que “eso pasa cuando el Estado se desentiende de su gente y piensa que los mercados pueden resolver todo” y agregó: "Nosotros no creemos eso; nosotros queremos una Tierra del Fuego pujante y queremos una Argentina que crezca y se desarrolle de modo armónico”.

El presidente Alberto Fernández aseguró que "la plata se malgasta cuando se piden créditos para favorecer la fuga de dólares" y no cuando el Estado apoya al régimen de promoción industrial, tal como lo hace en Tierra del Fuego, y convocó a "abrazar esa isla al continente" y que "el resto diga lo que quiere".

“Ninguno de los que somos el Frente de Todos dudamos en la necesidad de cuidar y proteger esa querida isla que se llama Tierra del Fuego", expresó, y remarcó su valor "geopolítico", aunque lamentó que "el mercado no va ahí" y por eso "el Estado debe impulsar" y "no dudar" a la hora de acompañar a la provincia.

"No dudó Néstor, no dudó Cristina y no dudo yo", dijo el jefe de Estado al hablar en el Museo del Bicentenario, en el acto por la ampliación del subrégimen industrial establecido en el marco de la Ley N° 19.640 para esa provincia.

Junto a funcionarios nacionales y provinciales, Alberto Fernández presentó la creación de un fondo específico destinado a mejorar la infraestructura del Polo Tecnológico e Industrial de Tierra del Fuego y a la asistencia económica directa para las empresas que quieran desarrollarse en la isla.

La medida apunta a objetivos económicos y sociales, así como tiene en cuenta la importancia geoestratégica de esa provincia austral.

De esta manera se logrará seguir apostando a su desarrollo, al potenciar la posibilidad de presentar proyectos para impulsar nuevas inversiones en la isla, tanto en las fábricas ya radicadas como para la instalación de nuevas iniciativas para seguir potenciando la industria fueguina.

Fuente: Noticias Argentinas y Télam