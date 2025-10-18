La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, quedó nuevamente en el centro de la polémica tras formular declaraciones en las que responsabilizó al feminismo por la creciente ola de femicidios en el país. En una entrevista concedida al canal de streaming Carajo, muy cercano al Gobierno nacional, la funcionaria aseguró que el movimiento de mujeres habría provocado un “desequilibrio” que derivó en más violencia, lo que generó una inmediata ola de repudios de organizaciones feministas, referentes políticos y especialistas en género.

“Si vos lo que hacés es generar una idea de que vos estás empoderada, que vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea un hombre, sea tu madre, sea cualquiera, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, dijo Bullrich durante la charla con Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan y referente de los trolls libertarios en redes sociales.

Y agregó: “El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.

Repercusiones y reclamos de renuncia

Las expresiones de la ministra —realizadas en un contexto de conmoción social por la seguidilla de asesinatos de mujeres en distintas provincias— provocaron un fuerte rechazo. Colectivos feministas, entre ellos Ni Una Menos, difundieron un comunicado conjunto en el que acusaron a Bullrich de “justificar y promover la violencia contra mujeres, lesbianas, travestis y trans” y exigieron su renuncia inmediata.

“El Gobierno apoya, justifica y promueve la violencia contra mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lo hace Milei. Lo hace Bullrich”, señalaron en el texto difundido en redes sociales. Las organizaciones denunciaron un “salto cualitativo de la violencia femicida” y responsabilizaron al Estado por la desprotección de las víctimas: “Este plan de ajuste necesita producir vidas descartables. No son solo cómplices, son promotores”.

Según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en los primeros 17 días de octubre se registraron 14 femicidios, un transfemicidio y 14 intentos de femicidio en el país. La cifra se suma a los 182 femicidios contabilizados hasta septiembre de 2025, según datos de la organización La Casa del Encuentro, que alertó sobre el retroceso en materia de políticas públicas de prevención y asistencia.

Críticas desde las organizaciones y el movimiento de mujeres

“Lo que estamos viendo es un retroceso que legitima el odio. Cuando desde el poder se banaliza la violencia o se ridiculiza al feminismo, los violentos sienten que tienen permiso. Es urgente que el Estado recupere su rol, porque cada día que pasa sin políticas públicas se pierden vidas”, señaló Fabiana Túñez, directora ejecutiva de La Casa del Encuentro, en declaraciones a Crónica.

La organización recordó que desde la asunción del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional desmanteló gran parte de las políticas de género: eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, redujo sus funciones y dio de baja programas como “Acompañar”, que brindaba asistencia económica y acompañamiento psicosocial a mujeres en situación de violencia.

El discurso oficial y la “batalla cultural”

Los dichos de Bullrich se enmarcan en la llamada “batalla cultural” impulsada por el oficialismo. En ese terreno, intelectuales y referentes afines al Gobierno, como Agustín Laje y Nicolás Márquez, sostienen una prédica abiertamente antifeminista, que busca cuestionar la existencia de la violencia de género y reinstalar conceptos tradicionales sobre la familia y los roles de género. Márquez definió al feminismo como “la ideología más dañina del siglo XXI”, mientras que Laje lo calificó como “el principal enemigo cultural de Occidente”.

Ambos son cercanos al entorno presidencial y sus discursos fueron mencionados por organizaciones sociales como parte de la normalización del odio y la violencia simbólica hacia las mujeres y diversidades. La Casa del Encuentro advirtió que la difusión de este tipo de mensajes “habilita a los violentos a actuar con pretendida impunidad” y denunció que “se replican desde el Estado negando la existencia de la violencia de género y ratificando la supremacía masculina”.

Contexto de emergencia

El repunte de los casos de femicidios en octubre se produce en un marco de ausencia de políticas públicas y de desfinanciamiento institucional en las áreas de género. Según las últimas estadísticas, el porcentaje de víctimas que había denunciado previamente a su agresor cayó del 25% al 13% en comparación con los años en los que existían programas de contención y acompañamiento.

Mientras tanto, las declaraciones de la ministra de Seguridad fueron interpretadas por especialistas y dirigentes sociales como una validación simbólica de la violencia machista. En redes sociales, múltiples referentes del movimiento feminista replicaron un mismo mensaje: “No son frases sueltas: es una política de Estado que niega la violencia y ataca a quienes la denuncian”.