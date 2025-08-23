En medio del silencio oficial y con el escándalo por los audios de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en plena escalada, el conductor Alejandro Fantino pidió que “caiga en cana el que tenga que caer” y relató el trasfondo de la entrevista que realizó en 2024 al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, quien fue desplazado del cargo tras la difusión de las grabaciones.

Según consignó Clarín, en la apertura de su programa Fantino sostuvo: “Si hay algo que tiene que saltar, como ahora que empieza a moverse, que salte rápido. Yo no mato a los mensajeros”. Al mismo tiempo ratificó su apoyo al gobierno libertario, pero advirtió: “Yo quiero que le vaya bien al Gobierno, pero tampoco voy a permitir que si aparecen algunas de estas ratas que robaron o se llevaron la que es de los argentinos… Que se vayan a Guantánamo y que le tiren maíz al sol como las gallinas”.

El conductor respaldó la publicación de los audios por parte del canal de streaming Carnaval y valoró el trabajo de sus colegas: “Hicieron un gran laburo. Tenían los audios y está perfecto. Si nosotros los hubiésemos tenido también los hubiéramos puesto. No hay denunciantes buenos y denunciantes malos”.

Respecto de la entrevista que le hizo a Spagnuolo el 8 de julio de 2024 en Neura, Fantino recordó que fue impulsada por su compañero de streaming y abogado Agustín Rodríguez. “Vino acá a denunciar y contar al aire lo que había encontrado en Andis del gobierno pasado. Si esto que está pasando hubiese pasado en ese momento, tal vez le hubiese evitado un montón de dolores de cabeza al Gobierno”, señaló.

Fantino relató que intentó indagar a Spagnuolo sobre tensiones internas en el oficialismo, especialmente con el sector de los Menem, pero el exfuncionario evitó responder: “Le digo ‘Totora, Chivilcoy, Lule, Tucumán’ y el flaco no pica. Miró para el costado y la sacó al córner. Le pegó como el “Cuti” Romero y la sacó al córner y siguió la nota.Yo no soy juez federal ni fiscal federal, soy periodista”.

Durante aquella nota, el conductor le advirtió a Spagnuolo: “No te dejés usar porque muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y después los terminan tirando en un tacho de basura. Tené cuidado Diego”. A lo que el exfuncionario respondió: “Estoy obsesionado con resolver esto y no me importa si me usan o no. Realmente yo quiero ordenar esto”.

En otro pasaje de la charla, Fantino lanzó la frase que hoy cobra otra dimensión: “Que no pase ni en Totora, Santa Fe, ni en Lule, Tucumán, porque vivos hay en todos lados y hay que tener muchísimo cuidado”.

¿Quién es Diego Spagnuolo en La Libertad Avanza?

Spagnuolo es abogado y amigo personal de Javier Milei, a quien representó en causas judiciales antes de la llegada al poder. En 2021 integró la lista de candidatos de La Libertad Avanza y ya como presidente, Milei lo designó al frente de la ANDIS. Era habitual su presencia en la quinta de Olivos durante las reuniones de domingo y también fue conocido en redes sociales por su alias Rainier_W0lf, desde donde se definía como “el líder de La Resistencia”.