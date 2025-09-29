Una nueva expedición con científicos del Conicet se aventurará a mar abierto para llegar al sistema de cañones Bahía Blanca y Almirante Brown en la Patagonia argentina.

La nueva campaña se realizará después del furor que causó la expedición del Cañón Mar del Plata que reunió a unas 60.000 personas conectadas en simultáneo para ver la sorprendente biodiversidad del océano profundo mediante la transmisión de Youtube.

En esta oportunidad los curiosos podrá dejarse sorprender de nuevo por dos cañones que inciden sobre el margen superior, donde termina la plataforma y comienza el talud, según explicó a oceanógrafa Silvia Romero en diálogo con Página 12.

La expedición que parte este martes, hacia las zonas cercanas a las costas de las provincias de Río Negro y Chubut, recorrerá lugares inexplorados por un mes.

Los miembros de la campaña dispondrán de boyas con GPS para determinar el rumbo de las masas de aguas superficial. Además se recolectarán especies planctónicas cómo en la expedición anterior.

La tripulación a bordo del buque Falkor cuenta con el apoyo del Schmidt Ocean Institute y el financiamiento de la Fundación Williams, el SHN, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).