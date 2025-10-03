En medio del escándalo por su relación con Federico “Fred” Machado, el diputado y candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert difundió un video en el que dijo buscar “explicaciones de frente y con total sinceridad”. Allí aseguró haber sido “ingenuo”, negó ser “delincuente” y sostuvo que el contacto con el empresario se transformó en un vínculo profesional después de la campaña de 2019. Hasta ahora había sostenido que solo lo había visto una vez, durante un viaje a Viedma para presentar un libro.

El cambio de discurso de Espert quedó expuesto al contraponerse con declaraciones previas en las que aseguraba que sólo lo había visto una vez cuando había coincidido con Machado en la presentación de su libro en Viedma y que esa había sido toda su relación con el empresario detenido e investigado por narcotráfico.

“Vuelven otra vez con esta historia. En enero o febrero de 2019 yo le agradecí porque me llevó en su avión a Viedma a presentar mi libro. Imagínese que si yo hubiera sabido quién era esta persona no le hubiera agradecido a los cuatro vientos. Campaña sucia”, había dicho recientemente en televisión.

En su nueva versión, Espert explicó que en 2020 recibió la intermediación de Machado para prestar servicios como consultor a una minera de Guatemala. “Machado me dijo que una empresa minera, vinculada a él, necesitaba de mis servicios”, sostuvo. “Le dije que me interesaba pero que tenía que esperar al fin del proceso electoral. En enero de 2020, como consultor económico, firmé un contrato con esa empresa”, agregó.

Afirmó, además: “A principio de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato” y precisó luego: “Terminada la elección recibí un adelanto vinculado a ese contrato, fue en una cuenta a mi nombre en Estados Unidos, nada que esconder”.

El cambio de postura se conoció luego de que tomaran estado público planillas contables y bancarias que documentan una transferencia por US$200.000, fechada en enero de 2020, emitida desde la estructura empresarial asociada a Machado y con la referencia a la matrícula N28FM, identificada con un avión utilizado por el economista durante la campaña de 2019. En paralelo, un expediente judicial en Argentina registró que el diputado voló en al menos “35 vuelos” a bordo de aeronaves de compañías vinculadas al empresario durante ese proceso electoral.

En causas abiertas en la Justicia federal, Espert reconoció: “En algunas oportunidades utilicé, con fines electorales, aviones que -según se estableció ahora- directa o indirectamente pertenecerían a esta persona, según se supone”, aunque sostuvo que “En ningún caso participé a título personal en su contratación, e incluso ignoraba por completo que pertenecían a Machado. Veo incluso en la causa que se encuentran registrados a nombre de diversas sociedades”.

El contexto político sumó tensión. Javier Milei defendió al candidato y calificó el episodio como una “inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo”, mientras Espert sostuvo que se trata de “una campaña sucia del kirchnerismo”. En su video, remarcó que la consultoría surgió “una vez finalizada la campaña presidencial de 2019” y que el contrato fue con una empresa extranjera para “reestructurar una deuda”.

Testimonios de pilotos y gerentes de empresas aeronáuticas incorporados a la investigación describen vuelos de campaña realizados en 2019 y detallan la operatoria de taxis aéreos utilizada en esos traslados. En ese marco, se informó que el costo se calculaba “entre 3,8 y 4 dólares el kilómetro” para aeronaves de ese segmento. Los registros también consignan tramos como San Fernando–Villa María–Catamarca y regresos a San Fernando, así como llamados de logística desde el entorno del candidato para coordinar itinerarios y pasajeros.

La cronología de los documentos bancarios, la existencia de “35 vuelos” y la orden de pago por US$200.000 quedaron incorporadas en expedientes en curso y motivaron denuncias recientes en sedes judiciales de San Isidro y Comodoro Py.

Frente a esas presentaciones y a los señalamientos, el legislador insistió en que el vínculo económico con Machado respondió a “un trabajo privado” posterior a las elecciones de 2019 y que no tuvo participación en la contratación ni rendición de gastos de campaña.