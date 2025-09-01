La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deslizó hoy que detrás de los audios de Karina Milei grabados en Casa Rosada están "servicios de inteligencia nacionales paralelos", como también "extranjeros", entre los que mencionó a Rusia y Venezuela. Además, vinculó la difusión con un funcionario de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Es algo inédito, siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora está operación, que es grabar en la sede del Poder Ejecutivo, es algo que nos pone en una situación de indefensión a todos los ciudadanos", se quejó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y agregó: "Tengo que trabajar para saber cómo se ha realizado esta impresionante operación de inteligencia ilegal como grabar una reunión en Casa Rosada a una funcionaria y decirle que le van a ir devolviendo esa grabación en pedacitos, como si fuera una serie con capítulos".

En ese marco, Bullrich habló de servicios de inteligencia "paralelos", es decir no orgánicos a la SIDE, y también "extranjeros".

"Hace poco habíamos denunciado la injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos. Sabíamos que podía ser parte de la campaña. También veíamos que Venezuela puede influir, porque se está defendiendo con ataques, como lo hizo secuestrando al gendarme (argentino Nahuel) Gallo", sostuvo.

Luego hizo foco hacia el canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los audios de Karina Milei: "También vemos un canal de extraña procedencia, de un señor que es tesorero de la AFA (por Pablo Toviggino) y unos periodistas que más que periodistas son gente que está participando de esta operación", dijo.

Este lunes, además, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal en la Justicia Federal por presuntas operaciones de espionaje ilegal. La presentación fue realizada por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio, y tras el sorteo cayó en el Juzgado Federal Nº 12, que subroga el juez Julián Ercolini. El fiscal es Carlos Stornelli.

La cuenta oficial de Vocería Presidencial, por su parte, precisó que “entre los responsables identificados se encuentran el periodista Mauro Federico, el secretario ejecutivo de la AFA y reciente empresario de medios Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial (que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente) y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino”.

Consultada sobre si la hermana del presidente Javier Milei y presidenta de La Libertad Avanza pudo haber sido grabada por un propio integrante del Gobierno, respondió: "Es difícil que sea un funcionario, en las reuniones de Gabinete los teléfonos quedan afuera".

E insistió con el trasfondo electoral que tendría toda esta situación: "No podemos ser ingenuos...todo esto es parte de lo que está pasando en el país. En estos meses nos quieren mover la economía, nos quieren subir el precio del dólar, nos tiran piedras en cada acto, no nos dejan hacer la campaña y ahora nos tiran audios grabados en la propia Casa de Gobierno. Hay un clima de la campaña con incertidumbre, que es lo contrario a lo que necesita el país", evaluó.

"Son capaces de armar una operación de principio a fin, yo lo viví con el caso Maldonado, que fueron todas mentiras. El Estado corrupto se resiste a morir. Le pido a los bonaerenses que el domingo nos acompañen para que todo lo logrado no se eche atrás", cerró aludiendo a las inminente elecciones legislativas de la provincia.