A más de tres días de estallado el escándalo, el Gobierno nacional sigue en silencio sobre el caso de las presuntas coimas en la compra de medicamentos que implican al círculo cercano al presidente Javier Milei. Ni un tuit del presidente, que retuitea cientos de mensajes por día y pasa largas horas en redes sociales; ni de sus funcionarios o voceros.

En 48 horas de vértigo el Gobierno quedó enredado en una causa de supuesta corrupción que golpea de lleno a los hermanos Milei y al clan Menem, responsable del tejido político de La Libertad Avanza. Una grabación de origen clandestino y aún desconocido expuso la voz atribuida a Diego Spagnuolo, un funcionario público de vínculo íntimo con el Presidente, mientras relataba con desparpajo el pago de coimas sistemáticas en la provisión de medicamentos para la discapacidad.

El martes se conocieron los audios, al día siguiente fue expulsado el funcionario en cuestión y quedó intervenida la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Antes de que la Casa Rosada ofrezca una postura pública sobre el caso, la Justicia descubrió este viernes a uno de los empresarios mencionados en los audios mientras huía de su casa con más de 260.000 dólares y siete millones de pesos en efectivo.

La premonitoria entrevista que Alejandro Fantino le hizo a Spagnuolo en julio de 2024, en la que advirtió sobre “la voracidad genética” de ciertos actores de la política y mencionó en tono críptico a “Lule, Tucumán”, hoy resurge como un episodio premonitorio en el marco del escándalo por las presuntas coimas en la compra de medicamentos.

La otra gran incógnita es el origen de los audios filtrados: grabaciones clandestinas, con signos de edición y sin fecha confirmada, que pusieron al Gobierno en crisis y derivaron en la expulsión de Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

1. ¿Cómo estalló el escándalo?

El martes se difundieron en el canal Carnaval grabaciones clandestinas atribuidas a Spagnuolo, en las que describe un mecanismo de coimas en la compra de medicamentos. Señala a Eduardo “Lule” Menem como organizador del esquema y apunta a Karina Milei como hipotética receptora de un porcentaje de los fondos.

2. ¿Quién es Diego Spagnuolo?

Abogado y allegado a Milei desde antes de su carrera política, fue designado al frente de la ANDIS pese a no tener experiencia en discapacidad. Su nombre ya había estado en polémicas públicas, como el cruce con la familia de Ian Moche. Según registros oficiales, fue uno de los visitantes frecuentes de Milei en Olivos en 2024.

3. ¿Qué dicen los audios?

La voz atribuida a Spagnuolo afirma: “Me están desfalcando la agencia”, “a Karina le llega el 3%” y “vos sabés que tu hermana está choreando”. También asegura haber advertido al presidente Milei de la maniobra y señala presiones de Lule Menem para ubicar funcionarios en áreas claves.

4. ¿Qué hizo el Gobierno desde la difusión?

En primera instancia, buscó que Spagnuolo renunciara, pero terminó echándolo de manera preventiva. También fue desplazado Daniel Garbellini, señalado en los audios como operador del esquema. La ANDIS quedó intervenida. El jefe de Gabinete Guillermo Francos fue el único funcionario que habló públicamente y dijo que “no pone las manos en el fuego por nadie”, aunque defendió a Karina Milei.

5. ¿Cómo marcha la investigación judicial?

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y recayó en el juez Sebastián Casanello, con instrucción del fiscal Franco Picardi. Se dispuso secreto de sumario y múltiples allanamientos en la ANDIS, domicilios privados y la droguería Suizo Argentina.

6. El empresario sorprendido con los dólares

En un operativo en Nordelta, el directivo Emmanuel Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, fue sorprendido con sobres que contenían US$ 266.000 y $7 millones. También se incautó su celular, el pasaporte y documentación. Su hermano logró escapar y es buscado por la Justicia.

7. ¿Qué se sabe del origen de los audios?

Se desconoce cuándo ni dónde fueron grabados. Tienen cortes, nunca se escucha al interlocutor y se perciben ruidos de cubiertos como si fuera un lugar público. La única referencia temporal es que serían posteriores a la entrevista de Fantino en julio de 2024.

8. La entrevista “premonitoria” con Fantino

En julio de 2024, Fantino le dijo en vivo a Spagnuolo: “Tenés que tener cuidado. Hay que tener cuidado que no pase ni en Totora, Santa Fe, ni en Lule, Tucumán”. En los audios, Spagnuolo interpreta esas palabras como una alusión directa a Lule Menem. De hecho, remarcó dos veces la palabra “Lule” y le advirtió que lo podrían estar usando.

9. ¿Qué rol cumplía Suizo Argentina?

La droguería, una de las más grandes del país, aparece mencionada en los audios como la encargada de pedirles a las prestadoras el aumento de retornos del 5% al 8% para luego “subirlos a Presidencia”. La Justicia secuestró documentación, contratos y computadoras de la firma.

10. ¿Cómo sigue la causa?

Los investigadores analizan la documentación incautada y esperan la apertura forense de los dos celulares de Spagnuolo y el de Kovalivker. La fiscalía busca determinar si existió un esquema de asociación ilícita para desviar fondos públicos a través de las compras de medicamentos.