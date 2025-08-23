A más de tres días de estallado el escándalo, el Gobierno nacional sigue en silencio sobre el caso de las presuntas coimas en la compra de medicamentos que implican al círculo cercano al presidente Javier Milei. Ni un tuit del presidente, que retuitea cientos de mensajes por día y pasa largas horas en redes sociales; ni de sus funcionarios o voceros.

Milei habló este viernes en Rosario por otro aniversario de la Bolsa de Comercio. Acompañado de su hermana, Karina Milei, no hizo ninguna mención al escándalo de los audios por las presuntas coimas. En cambio, apuntó contra el kirchnerismo y lanzó un pronóstico para las elecciones de septiembre en Provincia y de octubre a nivel nacional.

El Jefe de Estado hizo una larga exposición técnica sobre “la volatilidad de la tasa de interés” y responsabilizó al kirchnerismo y “el riesgo kuka” por lo que consideró “turbulencias” de la economía argentina que, según pronosticó, serán superadas después de las elecciones de octubre.

El escándalo estalló con una grabación de origen clandestino y aún desconocido expuso la voz atribuida a Diego Spagnuolo, un funcionario público de vínculo íntimo con el Presidente, mientras relataba con desparpajo el pago de coimas sistemáticas en la provisión de medicamentos para la discapacidad.

El martes se conocieron los audios, al día siguiente fue expulsado el funcionario en cuestión y quedó intervenida la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Antes de que la Casa Rosada ofrezca una postura pública sobre el caso, la Justicia descubrió este viernes a uno de los empresarios mencionados en los audios mientras huía de su casa con más de 260.000 dólares y siete millones de pesos en efectivo.

¿Qué hizo el Gobierno desde la difusión?

Ni el presidente Javier Milei ni ninguno de sus funcionarios más cercanos se refirieron al tema. Silencio absoluto en el jefe de Estado, que acostumbra a tuitear cientos de mensajes diarios en su cuenta de X o dar largas entrevistas a periodistas que apoyan a su Gobierno.

En primera instancia, el Gobierno buscó que Spagnuolo renunciara, pero terminó echándolo. También fue desplazado Daniel Garbellini, señalado en los audios como operador del esquema. La ANDIS quedó intervenida. El jefe de Gabinete Guillermo Francos fue el único funcionario que habló públicamente y dijo que “no pone las manos en el fuego por nadie”, aunque defendió a Karina Milei.

MÁS INFORMACIÓN. Escándalo de presuntas coimas: las claves del caso y la misteriosa entrevista con Fantino