La Cámara de Diputados se vio sacudida este miércoles por un escándalo de presunta corrupción por una serie de audios que implicarían a altos funcionarios del Gobierno en el cobro de coimas a laboratorios por la compra y provisión de medicamentos.

Las grabaciones difundidas por el programa "Argenzuela" de C5N apuntan a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo; y a Eduardo "Lule" Menem.

Pedidos de interpelación y duras críticas en el recinto

La revelación de los audios generó una inmediata y contundente reacción de la oposición en el Congreso, que exigió explicaciones urgentes por parte de los funcionarios involucrados en el escándalo.

Pedido de interpelación: El diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) presentó un pedido formal para interpelar a Karina Milei y Diego Spagnuolo para que "den explicaciones" sobre las grabaciones.

"Jubileo de coimas": Paulón calificó el escándalo como un "jubileo de coimas" y ironizó: "La única paritaria que funciona es la de las comisiones de los medicamentos", en referencia a los porcentajes de los supuestos retornos.

Cuestión de privilegio: El diputado Leandro Santoro (Unión por la Patria) presentó una cuestión de privilegio contra Spagnuolo y criticó a los diputados oficialistas que "se hacen olímpicamente los boludos" ante la grave denuncia.

Las grabaciones detallan un supuesto circuito de sobornos con porcentajes que irían del 3% al 8% en la compra de medicamentos, y se afirma que los propios funcionarios se trasladaban a lugares como Nordelta para cobrar el dinero.