En medio del escándalo de coimas que involucra a su hermana Karina Milei y un día después de que el Senado volteara cinco de sus decretos y aprobara las leyes de fondos para las universidades y el Garrahan, Javier Milei viajó este viernes a Rosario para brindar un discurso por otro aniversario de la Bolsa de Comercio.

El Presidente participa del acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Su arribo a la ciudad se da en el marco de un tenso clima político atravesado por la campaña electoral, las denuncias de corrupción de su entorno íntimo, y tras dos jornadas de reveses parlamentario para el Ejecutivo nacional.

El evento se llevará a cabo a las 18.30 en la histórica sede de la Bolsa, ubicada en Paraguay al 700, y será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la institución.

La celebración, que comenzó a principios de la semana, culminará con la presencia del jefe de Estado, quien compartirá escenario con el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y el presidente de la BCR, Miguel Simioni.