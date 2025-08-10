El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió esta mañana al gobierno de Javier Milei luego de que el Presidente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y trolls en redes sociales publicaran un video falso que modificaba la participación del dirigen peronista en una entrevista.

A través de su cuenta de X, Kicillof planteó: “Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing”.

Sus dichos llegan luego de que el Presidente se fotografiara en Villa Celina junto a los 8 candidatos de La Libertad Avanza que competirán por la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre e inaugurara la campaña electoral que apostará a polarizar con el peronismo.

En la misma línea, el gobernador sentenció: “Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad”.

"Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas", concluyó.

Video falso

Esta mañana, Adorni subió a su cuenta de X un fragmento de una entrevista de Kicillof en el que se lo escuchaba admitir que el peronismo no tenía propuestas electorales de cara a los comicios. Rápidamente, uno de los periodistas a cargo de la nota se encargó de desmentir el recorte y aclarar que estaba modificado.

“¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero”, planteó el periodista Gabriel Sued, respecto al mensaje del funcionario. Además, publicó el fragmento completo que incluía la respuesta del gobernador.

El vídeo fue publicado también por el presidente Javier Milei y el conductor televisivo Horacio Cabal, muy cercano al Gobierno nacional; además de los trolls oficialistas en redes sociales.

En Casa Rosada apuntan contra el mandatario provincial y anticipan que centrarán la campaña legislativa bonaerense y la nacional de octubre en polarizar con su figura.