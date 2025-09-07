Con casi 14 millones de personas habilitadas para votar, la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, se desarrolla con una participación que apenas supera el 50%.

El primer corte oficial publicado por la Junta Electoral pasadas las 12:30 reveló una cifra que encendió algunas alarmas: solo el 29,74% del padrón se había acercado a votar. No obstante, cerca de las 16, la cifra creció hasta alcanzar el 50,5%

El domingo comenzó con algunas demoras en la apertura de mesas, algo que suele repetirse en cada elección. Aun así, la jornada avanzó con normalidad, aunque sin demasiado movimiento en las escuelas y centros de votación.

Desde la Junta Electoral recordaron que en 2023 se había dado una situación similar, con una participación del 30% al mediodía. Sin embargo, aquella vez se votaban cargos nacionales, lo que suele atraer más votantes. En esta ocasión, solo se eligen representantes legislativos a nivel provincial.

Cabe destacar que unos 14 millones de bonaerenses están habilitados para emitir su voto, lo que convierte a Buenos Aires en el distrito más influyente del país. La expectativa está puesta en ver si durante la tarde mejora la participación o si el ausentismo termina siendo protagonista.

Por ahora, el dato marca tendencia, pero el resultado final se sabrá recién cerca de las 21, cuando cierren los comicios y se pueda evaluar si la apatía del mediodía fue pasajera… o si muchos directamente se quedaron en casa.