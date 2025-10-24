Este domingo 26 de octubre, durante las elecciones legislativas nacionales, las personas con discapacidad o limitaciones físicas podrán ejercer su derecho al voto asistido. El Código Electoral y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad garantizan el acceso y la asistencia en todo el proceso electoral.

En el marco de las elecciones legislativas que se desarrollarán este domingo 26 de octubre en todo el país, el voto asistido será una de las herramientas clave para garantizar la accesibilidad electoral de las personas con discapacidad o limitaciones físicas, permanentes o transitorias.

El derecho a recibir asistencia durante el acto de votar está previsto en el Código Electoral Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según estas normas, todo ciudadano o ciudadana que figure en el padrón tiene derecho a emitir su voto en igualdad de condiciones, con el acompañamiento necesario si así lo requiere.

Cómo funciona el voto asistido

Las personas con discapacidad pueden ingresar al cuarto oscuro acompañadas por alguien de su confianza —que deberá acreditar su identidad ante la autoridad de mesa— o bien por el propio presidente o presidenta de mesa. Esta modalidad permite que el votante sea guiado y asistido en el proceso, garantizando la autonomía y el secreto del voto.

El mecanismo está pensado para eliminar barreras y asegurar que ninguna persona quede excluida del acto electoral por cuestiones físicas, sensoriales o cognitivas. Además, si un elector encuentra obstáculos para acceder al establecimiento o a la mesa de votación —como escaleras o ascensores fuera de servicio— puede solicitar asistencia a las autoridades del comicio. En esos casos, se puede trasladar la urna a la planta baja o habilitar una mesa cercana a la entrada del edificio para facilitar la emisión del voto.

¿Quiénes pueden solicitar asistencia?

El voto asistido está disponible para todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral y presenten alguna de las siguientes condiciones:

Personas con discapacidad visual.

Personas sordas o sordomudas que no puedan comunicarse por escrito.

Personas con discapacidad intelectual o mental.

Pacientes de centros de salud mental que no cuenten con certificado de insania.

Mujeres embarazadas o personas que concurran con niños pequeños al momento de votar.

En todos los casos, el acompañamiento es voluntario y el votante conserva el derecho a decidir cómo y a quién votar.

Un paso más hacia la accesibilidad electoral

Desde la Dirección Nacional Electoral recordaron que “la accesibilidad en los procesos electorales es una condición indispensable para la plena participación ciudadana” y que el voto asistido “garantiza el ejercicio efectivo de un derecho político fundamental”.

De este modo, el sistema electoral argentino busca consolidar una práctica inclusiva, en la que todas las personas —sin importar su condición— puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones y sin obstáculos.

Este domingo, las mesas de votación abrirán de 8 a 18 horas en todo el país. Las autoridades de mesa están capacitadas para brindar la asistencia necesaria y garantizar que el proceso se desarrolle con respeto, confidencialidad y plena accesibilidad.