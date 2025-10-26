Elecciones 2025: cómo descargar la app para seguir los resultados oficiales
La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” está disponible para celulares. Permite seguir el recuento provisorio desde las 21 hs y consultar el padrón y los telegramas.
El Ministerio del Interior lanzó la aplicación oficial "Elecciones Legislativas 2025", que ya está disponible para descargar y permitirá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones de este domingo.
la herramienta permitirá a los ciudadanos consultar los resultados del escrutinio provisorio a partir de las 21:00 horas, cuando la Justicia Electoral habilite la difusión de los primeros datos.
La app permitirá ver los resultados por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche.
La aplicación no solo sirve para seguir el recuento, sino que también ofrece información útil para la jornada:
- Consulta del padrón electoral (lugar de votación).
- Un instructivo paso a paso para votar con la Boleta Única Papel (BUP).
- Información general sobre la jornada electoral.
"Elecciones Legislativas 2025" ya puede descargarse en las tiendas oficiales:
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.elecciones.argentina2025&pcampaignid=web_share
- iOS (Apple): https://apps.apple.com/ar/app/elecciones-legislativas-2025/id6753986744?l=en-GB