El Ministerio del Interior lanzó la aplicación oficial "Elecciones Legislativas 2025", que ya está disponible para descargar y permitirá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones de este domingo.

la herramienta permitirá a los ciudadanos consultar los resultados del escrutinio provisorio a partir de las 21:00 horas, cuando la Justicia Electoral habilite la difusión de los primeros datos.

La app permitirá ver los resultados por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche.

La aplicación no solo sirve para seguir el recuento, sino que también ofrece información útil para la jornada:

Consulta del padrón electoral (lugar de votación).

Un instructivo paso a paso para votar con la Boleta Única Papel (BUP).

Información general sobre la jornada electoral.

"Elecciones Legislativas 2025" ya puede descargarse en las tiendas oficiales: