En una jornada marcada por el creciente un clima de incertidumbre política a raíz de las elecciones legislativas, el dólar oficial volvió a subir este jueves por tercer día consecutivo y superó la barrera de los $1.400 en el mercado mayorista.

En el Banco Nación, la cotización cerró en $1.430, con un incremento del 2,41% respecto al día anterior.

El tipo de cambio mayorista finalizó la jornada en $1.441,96, mientras que el dólar blue también registró un avance del 1,02%, cerrando en $1.465, lo que deja una brecha del 3,6% respecto al oficial.

Estas variaciones se dieron en un contexto de renovada intervención del Tesoro de Estados Unidos. El secretario del organismo, Scott Bessent, anunció una nueva inyección de apoyo financiero al país, con una asistencia que alcanzaría los US$40.000 millones, respaldada con Derechos Especiales de Giro (DEG), el instrumento de reserva del Fondo Monetario Internacional (FMI). La noticia generó movimientos volátiles en los mercados durante toda la jornada.

Cotizaciones del día: