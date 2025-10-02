El Senado rechazó con comodidad los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de presupuesto universitario y emergencia en el hospital Garrahan. En simultáneo, los senadores le enviaron una advertencia al Gobierno para que cumpla ambas normas y no repita lo hecho con la emergencia en discapacidad, aunque la amenaza de una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aún no toma envión.

Como era de esperarse, las mayorías contra los vetos fueron contundentes. La ley de presupuesto universitario obtuvo 58 votos positivos, 7 negativos y 4 abstenciones, mientras que la emergencia pediátrica recibió 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Los números fueron similares a los que habían obtenido los proyectos en la votación original.

Las leyes quedaron firmes con los votos de Unión por la Patria, la UCR completa (incluidos los aliados electorales de Milei en Mendoza y Chaco), parte del PRO (entre los que figuró el cordobés Luis Juez), Provincias Unidas (con el respaldo, también, de la peronista Alejandra Vigo) y otros bloques provinciales como el Frente de la Concordia Misionero y Por Santa Cruz.

Los votos negativos fueron de cinco de los seis integrantes de La Libertad Avanza, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (la única que defendió los vetos en el debate junto con el jefe de la bancada violeta, el jujeño Ezequiel Atauche) y otro aliado oficialista, el formoseño Francisco Paoltroni. “No queremos que las universidades sean usinas del financiamiento político”, enfatizó Atauche al cierre de la discusión.

El dato político lo dejaron las abstenciones, vinculadas a Mauricio Macri. En la previa de la votación, el expresidente (que días atrás se reencontró con Milei en la quinta de Olivos) mandó al jefe de la bancada amarilla, Alfredo De Angeli, a tantear el terreno entre sus compañeros de bancada, con el mandato de apoyar los vetos, o en todo caso abstenerse. De Angeli optó por esta última opción, y lo siguieron sus pares Martín Goerling (Misiones) y Victoria Huala (La Pampa). En el caso universitario también se abstuvo, a título personal, la radical santafesina Carolina Losada, cada vez más cercana a Milei.

Aunque el resultado fue contundente, el antecedente de la emergencia en discapacidad marca un horizonte negativo para la futura aplicación de las leyes. Es que el Poder Ejecutivo se negó a implementar la ley ratificada por el Congreso y la devolvió para que los legisladores indiquen cómo financiarla, aunque la norma establece expresamente, en su artículo 19, que el jefe de Gabinete debe reasignar partidas.

Pese a la inédita maniobra, en el Congreso se enfrió la moción de censura para remover a Francos. En la oposición hay quienes no están dispuestos a llegar tan lejos, y es por eso que los votos (en el Senado se necesitan 37) hoy no están garantizados. En el debate de este miércoles, el único que pidió avanzar fue Mariano Recalde, en campaña para renovar su banca por CABA.