Los reclamos de los jubilados que se manifiestan semanalmente en Plaza Congreso de la República Argentina lograron en las últimas horas saltar a la primera plana de la página en internet de un medio internacional.

Jubilados al borde del colapso: los jubilados argentinos protestan, titula en primera plana reuters.com, en horas que la Argentina transita por el periodo de veda electoral.

El artículo detalla la pelea que llevan adelante los trabajadores retirados y aporta los testimonios de quienes asisten a los encuentros de los miércoles en Congreso.

La publicación está acompañada por una imagen de los carteles que llevan las personas de la tercera edad a la plaza y lleva las firmas de dos columnistas de la agencia noticiosa dedicada a temas internacionales, con especial énfasis en los de índole económica.