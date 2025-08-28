A través del Decreto 614/2025, el Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables que coincidan con un sábado o domingo podrán ser reprogramados al viernes inmediato anterior o al lunes posterior, según determine la Jefatura de Gabinete. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Según informó La Nación, la normativa no altera el régimen de los feriados inamovibles, que seguirán celebrándose en su fecha original. El decreto se aplica únicamente a los feriados considerados trasladables por la Ley 27.399, que hasta ahora no contemplaba qué hacer cuando una de esas fechas caía durante el fin de semana.

La decisión se basa en una interpretación sistemática del esquema vigente, que ya permite el corrimiento de ciertos feriados con el objetivo de fomentar fines de semana largos. El texto oficial señala que la falta de una norma expresa para estos casos dejaba un vacío legal, y que no permitir el traslado iba en contra del espíritu de la ley. En ese sentido, cita precedentes de la Corte Suprema de Justicia para respaldar la validez de la reglamentación sin modificar el contenido sustancial de la normativa original.

A partir de ahora, la Jefatura de Gabinete será la autoridad encargada de aplicar la ley y podrá dictar disposiciones complementarias y aclaratorias. También tendrá la facultad de decidir en qué fecha reprogramar cada feriado alcanzado por la nueva disposición, dentro de las opciones previstas.

La norma entró en vigencia con su publicación y no impone automáticamente el corrimiento de los feriados, sino que habilita esa posibilidad. El único caso que podría verse afectado este año es el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que en 2025 cae en domingo.