Macri dijo que no se anota para las elecciones de 2023: "Es el momento de pelear por las ideas, no por la propia"

El ex presidente sostuvo que siempre está "en la cancha" y que no va a abandonar a la gente. Además, consideró que "hoy no gobierna nadie la Argentina, ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner ni Sergio Massa".