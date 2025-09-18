El economista sanfrancisqueño Joaquín Cottani, quien fue el segundo del Ministerio de Economía durante los primeros seis meses de la presidencia de Javier Milei, lanzó duras críticas al plan que impulsó el ministro Luis “Toto” Caputo y su equipo, al que calificó como “una quimera” y “una propuesta impracticable”.

En una entrevista con el periodista Maximiliano Montenegro en el canal Ahora Play, recogida por el diario La Nación, Cottani reveló que nunca entendió completamente el plan económico que Caputo le presentó a Milei, y expresó su sorpresa por la aceptación presidencial de un modelo que —según explicó— no tenía fundamentos técnicos sólidos.

“La idea de congelar la oferta monetaria y esperar una dolarización endógena era algo que no encaja en ningún manual de teoría monetaria”, afirmó. “Era una solución quimérica que Caputo le dio a Milei, pero que no tenía respaldo técnico”, agregó el ex viceministro, quien renunció a su cargo en junio del 2024.

La entrevista se realizó el mismo día en que el Banco Central debió vender reservas por primera vez en la gestión, una señal que puso en tensión el sistema de bandas cambiarias vigente. “Nunca le encontré sentido a la banda cambiaria. El Gobierno debería haber ido a libre flotación sin cepo y con un programa de compras de reservas”, dijo Cottani, quien fue recomendado por Domingo Cavallo para integrar el equipo económico libertario.

“El Fondo estaba más perdido que yo”

Durante la charla, Cottani también reveló detalles del llamado “Plan Anker”, como se lo conoció puertas adentro. “Nunca hubo un paper escrito. Cuando preguntábamos cómo explicarlo al Fondo Monetario, nadie sabía. El Fondo estaba más perdido que yo”, ironizó.

Según el sanfrancisqueño, el plan se basaba en la premisa de congelar la base monetaria para que, al no haber emisión, el dólar se incorpore de forma natural a la economía. “Caputo decía que no hacían falta reservas para dolarizar. Que la economía lo haría sola. Pero eso no pasó. La realidad mostró que la remonetización fue en pesos, no en dólares”.

Cottani se refirió a cómo cree que va a encarar el equipo económico la gestión hasta las legislativas nacionales del 26 de octubre: “Es bastante probable que el Banco Central venda dólares cuando el tipo de cambio llegue al techo de la banda, a menos que las tasas de interés, a medida que se acercan las elecciones, sigan aumentando o lleguen a niveles exorbitantes”.

Valoraciones y advertencias

A pesar de sus críticas, Cottani también reconoció logros del Gobierno en materia fiscal y desregulatoria: “Apoyo lo que se ha logrado en equilibrio fiscal. Eso es lo más importante”, subrayó.

Sin embargo, advirtió que el esquema monetario actual no es sostenible y anticipó que luego de las elecciones será necesario un viraje hacia políticas más tradicionales: “No hay posibilidad de sostener el esquema cambiario ni a corto ni a mediano plazo”, indicó.

Cottani descartó un escenario de default, pero explicó que la clave estará en modificar el rumbo. “No creo que vayamos camino a defaultear, pero no porque venga dinero del FMI. La clave es cambiar el esquema”, afirmó.

Finalmente, criticó la “falta de cintura política” del Gobierno y pidió eliminar el cepo cambiario cuanto antes: “Después de las elecciones no se puede seguir jugando con bandas cambiarias en medio de expectativas desatadas. Hay que ir a un sistema de tipo de cambio libre y estable”, concluyó.