El dólar mayorista escaló este lunes a $ 1.470, a escasos $ 3 del techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central con los fondos que giró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el oficial en el Banco Nación sube $ 1.430/1.480, con un avance de $ 15 con relación al cierre del último viernes.

En tanto, para los ahorristas minorista la divisa en los bancos cotiza a $ 1.420/1.470.

El “blue” continúa siendo el más barato en $ 1.405/1.425.

La suba se da luego que el Gobierno restringiera operaciones de los agentes de bolsa en una medida que simula un grado de regreso al cepo cambiario.