La circulación de vehículos sin patente o con una provisoria de papel se convirtió en una constante en las calles, rutas y autopistas argentinas. Este escenario, que antes era una excepción, se generalizó a partir de 2023 por la falta de insumos y se agravó con el anuncio del cierre de la Casa de Moneda, encargada hasta el momento de fabricar las chapas identificatorias.

Según un artículo de La Nación, el faltante se inició durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, debido a problemas para importar insumos que también habían afectado la producción de cédulas y licencias de conducir. En ese entonces, la Casa de Moneda autorizó la circulación con patentes de papel “hasta tanto se entreguen las definitivas”. Debido a la acumulación de pedidos y las limitaciones a las importaciones, no se podían abastecer las órdenes a tiempo. Cuando se solicitaba una placa en un registro automotor, se entregaba un papel provisorio con una validez de 30 días, prorrogable por periodos similares si la patente definitiva no se fabricaba.

Con el cambio de gestión, el presidente Javier Milei anunció el cierre de la Casa de Moneda, que era la única proveedora de patentes para los Registros de la Propiedad del Automotor. Esto dio inicio a un proceso de reestructuración del sistema que generó mayores demoras y nuevas complejidades al conflicto. "Llevo 14 meses sin patente. Ahora la prórroga de la provisoria es por 90 días y, cada vez que se vence, tengo que volver al registro para otra extensión. Compré además un 0km y ese tampoco tiene placa, me lo dieron con una temporal”, comentó Diego, un damnificado, al citado medio.

En paralelo a esta situación, la demanda de patentamientos sigue en aumento. Este año, 2025, registra la mayor cantidad de patentamientos de vehículos de los últimos siete años, con estimaciones del sector que superan las 650.000 unidades y un promedio de 50.000 ventas mensuales. Al sumar las chapas solicitadas por robo, pérdida o rotura, la situación se complica aún más. En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de La Nación, el Ministerio de Justicia informó que se entregaron 1.252.923 placas patentes entre enero de 2024 y abril de 2025, además de 408.461 patentes provisorias.

Tras la decisión de cerrar la Casa de Moneda, el Ministerio de Justicia desplazó a esta entidad como única proveedora de chapas y lanzó un proceso de licitación que concluyó en abril de este año, siendo ganado por Tönnjes Sudamericana. Esta empresa es una asociación entre la firma alemana Tönnjes M.O.V.E.R.S. International GMBH y Boldt, propietaria del casino Trillenium. Mientras la licitación estaba en curso, la Casa de Moneda continuó produciendo en triple turno para cumplir con las órdenes pendientes. Fuentes oficiales aseguraron que se fabrican diariamente 5700 dominios, lo que se traduce en 11.400 chapas para autos y 10.140 para motos. La entidad seguirá entregando hasta “el cumplimiento de las órdenes de compra de chapas patente vigentes”.

La Nación pudo saber que se pusieron en marcha otras 260.000 patentes en paralelo tras la licitación. Sin embargo, se estima que aún se adeudan un total de 350.000 chapas para autos, con un faltante general que ronda las 600.000 placas. Los patentamientos mensuales continúan, lo que retrasa la normalización del sistema. Altas fuentes del sector calculan que el sistema debería estar regularizado para octubre de este año. Además, indicaron que se iniciará otro proceso de licitación para sumar más empresas proveedoras de chapas en el futuro.

Hasta que la Casa de Moneda cumpla con las órdenes pendientes, seguirá produciendo y entregando en paralelo con las nuevas empresas habilitadas. Respecto a la insuficiencia de insumos, que fue la causa principal del problema en 2023, fuentes oficiales aseguraron que “ya está resuelto”.

Se estima que se adeudan unas 350.000 chapas para autos, con un faltante general que ronda las 600.000 placas.

Límites

En este contexto, se publicó una resolución para todas las oficinas registrales del país que limita la cantidad de chapas a solicitar por cada una. Desde febrero de este año, cada dependencia puede entregar un máximo de 104 dominios por mes.

Mientras tanto, la imagen de autos y motos sin identificación es común. “Todavía no me dan ninguna respuesta. Desde el registro no saben decirme cuándo van a tener mi patente”, lamentó Diego, quien también enfrentó dificultades para viajar a Brasil.

La entrada a otros países sin las patentes se ha convertido en una preocupación recurrente para muchos. Los países limítrofes no permiten la entrada de unidades argentinas sin la chapa de identificación vehicular. Dado que el faltante afecta a más de 300.000 usuarios, el Gobierno tuvo que firmar en enero pasado convenios con Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia para permitir la entrada de autos con patente provisoria. Estos acuerdos siguen vigentes, y los usuarios que viajarán pronto tienen prioridad para acceder a este permiso, gestionado a través de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), que entrega la constancia correspondiente para evitar inconvenientes en el exterior.

En territorio nacional, las autoridades de control están al tanto de la situación y no labran multas por falta de patente en estos casos. Para circular sin la chapa metálica, es necesario pegar el papel provisorio, entregado por las oficinas registrales, en el parabrisas delantero y trasero. No tenerlo es una infracción cuya multa varía según la jurisdicción.

Evitar multas

Sin embargo, en este escenario de escasez, también surgió lo que algunos llaman la “avivada” argentina. Según la ex Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), una de las infracciones más frecuentes en los últimos meses fue la circulación de vehículos sin patente o con el dominio adulterado. Esto ocurre porque, en el contexto de la falta de chapas, algunos conductores aprovecharon para quitar su placa y manejar sin ser detectados por radares o cámaras de control.

“Sin lugar a dudas hubo un incremento de quita de patentes adrede. Es un fenómeno nuevo. Hace años se tapaban parcialmente los números o se adulteraban las letras. La ausencia total es algo novedoso”, remarcó Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano.

La imposibilidad de identificar los autos en infracción genera preocupación, y el panorama a futuro es aún más inquietante. “No necesariamente los accidentes graves hoy se vinculan con la falta de patentes, pero si esto se sigue potenciando, hace a la informalidad del parque automotor e impide registrar infractores mediante los radares. Es una situación que no debería existir y es síntoma de una enfermedad que hace peligrar a la seguridad vial”, planteó el ingeniero Gustavo Brambati, responsable de Seguridad Vial del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI).

Pons describió que las personas que quitan las patentes de sus autos “están dispuestas a transgredir las normas” y que, generalmente, son conductores que buscan exceder los límites de velocidad sin ser captados por las cámaras de fotomulta. En este sentido, los especialistas subrayaron la necesidad de verificar en los controles de tránsito si la falta de patentes se debe a las demoras en la entrega o es una decisión del conductor para evitar la identificación del vehículo.

“En retenes policiales no se están haciendo controles con foco en las patentes. Creo que debería haber una bajada de línea para que se revisen mejor. Hay gente que sufre no tener patente y otros que lo ven como una posibilidad de manejar con cierta impunidad”, sostuvo Brambati. Y concluyó: “Como se generó un problema por el faltante, el tratamiento que tuvo el problema fue hacérsela fácil al que no la tenga y no generar una política dura hacia las personas que les falte. No se está viendo el tema con la preocupación que debería. Si toma magnitud y prolifera, se puede convertir en un problema más grave”.

Actualmente, existen multas severas, incluso con quita de puntos en el sistema de scoring nacional y una eventual suspensión de la licencia de conducir, por manejar sin la patente. Si no se tiene la placa metálica, se debe circular con la provisoria visible en los parabrisas. La dificultad, sin embargo, radica en que las cámaras y radares no detectan vehículos que no tienen el dominio visible, y para controlarlos se requiere un retén policial que pueda realizar los chequeos auto por auto.