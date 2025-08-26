La droguería Suizo Argentina SA, mencionada en los audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), incrementó de manera exponencial sus negocios con el Estado en la gestión del presidente Javier Milei: en 2024 obtuvo contratos por $3898 millones, mientras que en lo que va de 2025 las adjudicaciones alcanzaron los $108.299 millones, según informó el diario La Nación a partir de los registros oficiales publicados en el portal de compras públicas Compr.Ar.

Este salto representa un incremento del 2678%, frente a una inflación acumulada de 117,8% en 2024 y 17,3% en lo que va de 2025. Consultada por el medio, la compañía no brindó comentarios.

El relevamiento incluyó únicamente las contrataciones y licitaciones originales desde 2024, sin contemplar ampliaciones ni prórrogas.

El contrato más grande: $78.267 millones

El principal salto en la facturación pública de Suizo Argentina se explica por una contratación realizada el 6 de marzo de 2025, cuando el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, adjudicó a la firma un contrato integral por $78.267 millones para almacenamiento y distribución de medicamentos y vacunas.

En ese proceso, Suizo Argentina fue la única empresa farmacéutica oferente. Competía también con OCA, Correo Argentino y Andreani, que obtuvo una parte por $20.130 millones.

Según la licitación, presentada por el entonces secretario de Gestión Sanitaria Alejandro Vilches (actual interventor de la ANDIS), la contratación buscaba garantizar la logística de medicamentos y vacunas en todas las jurisdicciones del país.

Desde el Ministerio de Salud defendieron la adjudicación, señalando que la concentración de servicios permitió un ahorro estimado de $48.000 millones frente al esquema anterior, donde se realizaban múltiples licitaciones parciales. También sostuvieron que el contrato quedó por debajo del precio de referencia del Ministerio.

En paralelo, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emitió un informe técnico donde excluyó este tipo de servicios del control de precios testigo, por no considerarlos estandarizados.

El rol de Log In Farma

Fuentes oficiales señalaron que el servicio no lo presta directamente Suizo Argentina, sino la firma asociada Log In Farma SRL, cuyo gerente es Jonathan Kovalivker, una de las personas investigadas por la Justicia en el marco del caso y cuyo domicilio fue allanado la semana pasada.

Otras adjudicaciones

La segunda contratación más importante fue firmada el 12 de marzo de 2025 por el director del Hospital Posadas, Ángel Elía, por un total de $15.393 millones para provisión de medicamentos.

El resto de las adjudicaciones se reparten en 33 contrataciones menores, a cargo de la Armada, la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal, el Estado Mayor General del Ejército, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” y el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”.

Estos organismos ya habían contratado a Suizo Argentina en 2024, con la excepción de la Armada.

Relación con la ANDIS y la investigación judicial

Pese a ser mencionada en los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo, el portal oficial Compr.Ar no registra contrataciones de esa agencia a favor de Suizo Argentina desde 2024.

La propia ANDIS, en su sección de transparencia, aclara que todas las compras del organismo se publican en dicho portal. Sin embargo, la Justicia investiga una supuesta adjudicación de más de $15.000 millones realizada en 2024 que no figura en el sistema oficial.

La firma, líder en logística y almacenamiento de productos farmacéuticos, fue allanada el viernes pasado por orden judicial en el marco de la causa que investiga presuntos sobornos vinculados a la compra de medicamentos.