La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón definitivo para las elecciones nacionales legislativas del próximo 26 de octubre de 2025. Las consultas pueden hacerse a través de internet.

Además, se puede consultar información sobre el proceso electoral por Whatsapp.

Esta herramienta permitirá a los ciudadanos en condiciones de votar consultar los datos de su lugar y mesa de votación de manera sencilla y accesible, un paso clave para garantizar la participación en el proceso electoral.

Consultar el padrón definitivo

Para realizar la consulta, deberán ingresar su número de documento, seleccionar su género, indicar el distrito donde votan y completar un código verificador.

“Vot-A”: cómo consultar información por Whatsapp

La CNE también lanzó “Vot-A”, un chatbot en WhatsApp para obtener información veraz y dinámica sobre el proceso electoral. Esta herramienta, ofrece respuestas inmediatas a consultas relacionadas con el lugar de votación, la Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación por no emisión del voto, entre otros temas relevantes.

“Vot-A” se presenta como un canal de comunicación directa, accesible y confiable, con el objetivo de promover un voto informado y reducir la circulación de información falsa en torno a las elecciones.

Para acceder al chatbot sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar en el link http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación con la palabra "hola".