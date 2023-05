Domingo Cavallo se convirtió en tendencia por una insólita razón

El exministro de Economía, el sanfrancisqueño Domingo Cavallo, se convirtió en tendencia en redes sociales durante el último fin de semana, por una curiosa situación que se detectó en su cuenta de Twitter.

Muchos usuarios de la red social descubrieron que la cuenta oficial de Cavallo le había dado me gusta a un tuit que mostraba un video porno. No se sabe si el exministro le dio like por error o si lo hizo de manera intencional.

Sin embargo, Cavallo rápidamente se convirtió en tendencia y decenas de usuarios comenzaron a bromear con la situación.

"No mamá, no mires los me gusta del Dr. Cavallo", "No, Cavallo, así no se practica la dolarización", "Ahora entiendo de qué hablaba cuando se refería a los activos financieros", fueron algunas de las burlas que recibió el exministro.

Fuente: MDz