En medio de la investigación por supuestas maniobras de soborno en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien hasta hace poco dirigía el organismo, designó a los abogados Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze para que lo representen ante la Justicia Federal. La causa se originó tras la difusión de una serie de audios atribuidos al exfuncionario en los que se menciona un presunto circuito de retornos vinculado a la compra de medicamentos.

La investigación está a cargo del fiscal Franco Picardi, quien actúa junto al juez federal Sebastián Casanello. Según consignó Noticias Argentinas, el periodista Mauro Federico aportó un pendrive con alrededor de cincuenta grabaciones atribuidas a Spagnuolo. Declaró haber recibido el material el 16 de agosto y difundido uno de los audios días después.

De acuerdo con los registros preliminares, los audios habrían sido grabados entre agosto y octubre de 2024 y aludirían a porcentajes que, supuestamente, representantes de la droguería Suizo Argentina exigían a laboratorios para luego repartirlos entre funcionarios nacionales. Mientras tanto, se continúa con el peritaje de teléfonos incautados, incluidos los de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la mencionada firma.

Según informó La Nación, Spagnuolo presentó a sus representantes legales en el expediente tras rechazar una defensa presuntamente ofrecida por el Gobierno. Fuentes cercanas al exfuncionario indicaron al medio que “desde el Gobierno le mandaron a Santiago Viola y a los Anzorreguy”, en referencia a los abogados cercanos al oficialismo, aunque tanto Viola como Jorge Anzorreguy (hijo) desmintieron haber sido propuestos como patrocinadores.

El perfil profesional de los abogados fue detallado por Infobae: Juan Aráoz de la Madrid es socio del estudio LRAR y está especializado en Derecho Penal Económico, Aduanero y Tributario. Por su parte, Ignacio Rada Schultze se desempeña desde 2013 en el Estudio Jurídico Aranguren y cuenta con experiencia previa en el Ministerio de Seguridad bonaerense y en firmas como Baker & McKenzie y Aráoz de Lamadrid & Asociados.

En paralelo, el presidente Javier Milei anunció que llevará a Spagnuolo ante la Justicia. En declaraciones a LN+, el mandatario calificó como “falsa” la información contenida en los audios y sostuvo que el escándalo forma parte de “una opereta”. Reiteró su postura durante su exposición en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde afirmó: “Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta”.

Según La Nación, en el entorno presidencial analizan los pasos legales a seguir. Aunque se ha manifestado la intención de avanzar judicialmente contra Spagnuolo, aún no se ha definido una figura jurídica concreta, ya que el exfuncionario no emitió declaraciones públicas directas contra el Gobierno y los audios, al tratarse de un asunto de interés público, no serían fácilmente imputables por calumnias.