El primer lunes tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza se caracterizó por una fuerte reacción positiva en los mercados financieros. El dólar retrocedió con fuerza en todas sus cotizaciones, los bonos soberanos registraron subas de hasta 25% y el riesgo país descendió a mínimos en más de cinco meses.

Caída del dólar y recuperación del peso

El dólar mayorista inició la jornada con una marcada baja, al tocar un mínimo intradiario de $1.350, equivalente a una caída de $142 o 9,5% respecto del viernes. Sin embargo, sobre el cierre recortó la baja y finalizó en $1.435, es decir 57 pesos menos o 3,8% abajo. El Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.494,04, unos 59 pesos o 4,1% por encima del tipo de cambio oficial.

En el Banco Nación, el dólar minorista cerró a $1.460 para la venta, tras haber tocado un piso de $1.370 durante la mañana, lo que representó un descenso intradiario del 9,6%. Según el promedio informado por el BCRA, la divisa finalizó en $1.451,78 para la venta y $1.384,20 para la compra, una baja del 4,3% respecto del viernes.

El dólar cripto también acompañó la tendencia bajista, al retroceder 5,9% hasta los $1.497,27, mientras que los financieros siguieron el mismo camino: el contado con liquidación (CCL) cayó 6,6% a $1.463,12, y el MEP bajó 6,3% a $1.451,78. Por su parte, el dólar blue descendió 5,2% y se ubicó en torno a los $1.450.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los USD 405,4 millones, casi la mitad de lo registrado en las dos semanas previas.

Bonos y riesgo país: salto histórico tras las elecciones

Los bonos en dólares tuvieron un desempeño extraordinario, impulsados por el resultado electoral y la expectativa de estabilidad política. Las subas llegaron hasta el 25% en los títulos más representativos.

El Bonar 2035 trepó 24,8%, el Bonar 2038 subió 24,5%, y el Global 2035 avanzó 20,9% en la jornada. Los bonos con ajuste CER crecieron 4% en el tramo corto y 10% en el largo, mientras que los títulos a tasa fija mejoraron entre 0,5% y 10% según el vencimiento. Los floaters registraron una ganancia promedio del 5,5%.

El riesgo país de Argentina, incluido en el JP Morgan Global Diversified Index, se desplomó más de 400 puntos básicos, a 708 puntos, un mínimo desde mayo. El viernes previo a los comicios el indicador había cerrado en 1.081 unidades, por lo que se redujo en 373 unidades.

Euforia en las acciones y expectativa en el mercado

Las acciones argentinas también reflejaron el clima de optimismo posterior a los comicios, con ganancias de dos dígitos en el mercado local y en Wall Street. Analistas señalaron que la contundente victoria oficialista “dio vuelta el sentimiento del mercado”, que venía de semanas de volatilidad e incertidumbre política.

Fuentes del sector financiero destacaron que, con la baja del dólar y la recuperación de precios de los bonos, el Banco Central podría retomar la acumulación de reservas en los próximos días.

De acuerdo con los operadores, la tendencia del lunes combinó un reacomodamiento de expectativas y la lectura del mercado de que los resultados electorales ratificaron el rumbo económico del Gobierno.

Cotizaciones destacadas del lunes: