El diputado nacional José Luis Espert, referente de la Libertad Avanza y muy cercano al presidente Javier Milei, quedó en el centro de un nuevo escándalo político y judicial tras revelarse que habría recibido 200.000 dólares de parte de un fideicomiso gestionado por Federico “Fred” Machado, un empresario argentino con pedido de extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, fraude y lavado de activos.

El dato figura en una contabilidad presentada por la Fiscalía Federal del distrito Este de Texas, en el marco de una causa por narcotráfico y fraude aeronáutico que ya derivó en la condena de una de las socias de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, a 16 años de prisión. El renglón 920 de un excel incluido en el expediente judicial registra una transferencia bajo el concepto “wire out” (egreso): 1-Feb / US$200.000 / José Luis Espert. La fecha corresponde al año 2020, según reveló una investigación de elDiarioar.

El hallazgo fue realizado por el equipo del dirigente político Juan Grabois, quien denunció a Espert en los tribunales federales de San Isidro por presunto lavado de activos. El expediente quedó a cargo del juez Lino Mirabelli y el fiscal Rodolfo Domínguez. La hipótesis de la denuncia vincula el dinero recibido con las maniobras de fraude financiero y posibles operaciones de narcolavado en las que se habría canalizado el dinero sucio a través de operaciones ficticias con aviones.

La contabilidad del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp –empresa radicada en Onalaska, Texas, sin aeropuerto pero con más de 1.000 aviones registrados– detalla cientos de transferencias a personas y firmas en varios países. Una de ellas tiene como destino al economista liberal.

Machado, detenido desde 2021 en Río Negro, está acusado de operar junto a Mercer-Erwin una red fraudulenta de comercialización de aviones bajo un esquema Ponzi. La fiscalía sostiene que en muchos casos las aeronaves no existían o eran revendidas múltiples veces. Las sospechas se agravan por el hallazgo de drogas en algunas de las naves vinculadas al fideicomiso, lo que alimentó la hipótesis de una red de narcotráfico camuflada bajo operaciones aeronáuticas.

Machado niega los cargos y se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera de que la Corte Suprema argentina decida sobre el pedido de extradición de Estados Unidos. En declaraciones al canal ABC de Dallas, admitió haber desviado fondos de inversores, pero negó ser narcotraficante: “No soy un santo, cometí errores”, dijo.

Según declaró la socia de Machado durante el juicio en Texas, Mercer-Erwin fue engañada por el empresario argentino y le permitió administrar los fondos del fideicomiso. Sin embargo, peritos contables determinaron que Machado habría recibido unos 75 millones de dólares y ella al menos 4,9 millones, lo que genera dudas sobre quién lideraba la organización.

El nombre de Espert aparece en la contabilidad del fideicomiso, pero no en calidad de imputado en la causa de Texas. Aún así, la denuncia en Argentina plantea que la recepción de esos fondos podría encuadrar en delitos de lavado si se demuestra que el dinero provenía de actividades ilícitas.

“Campaña sucia”

El economista y diputado negó las acusaciones en declaraciones al canal TN, donde afirmó que se trata de “una campaña sucia del kirchnerismo”. Admitió haber conocido a Machado en 2019, cuando lo ayudó con logística para presentar su libro La Sociedad Cómplice en Viedma, pero aseguró que desconocía cualquier actividad ilícita por parte del empresario: "En enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Viedma, obviamente le agradecí si me llevó en su avión. Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos", argumentó.

En efecto, hay un video donde Espert agradece públicamente a Machado en.

Consultado por elDiarioar, ni Espert ni su abogado quisieron hacer declaraciones.

Sin embargo, los documentos y testimonios que surgen desde entonces complican esa versión. En la misma campaña presidencial de 2019, Espert utilizó un avión Bombardier Challenger N28FM perteneciente a Machado y una camioneta Jeep Grand Cherokee que también habría sido prestada por el empresario. El vehículo fue atacado durante una actividad en Buenos Aires, episodio que Espert minimizó.

Las sospechas sobre el origen del financiamiento ya habían sido esbozadas por integrantes del propio espacio político de Espert. En 2023, Lilia Lemoine –actual diputada nacional y entonces parte del equipo de campaña del Frente Despertar– aseguró públicamente: “Se robó la plata de la campaña. Tiene problemas con narcos”. Lo dijo en un acto donde también estaba presente el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien no respondió. Por entonces, Espert se encontraba distanciado de Javier Milei y la Libertad Avanza.

Machado habría sido introducido al entorno de Espert por Nazareno Etchepare, un operador político con experiencia en redes sociales. Testimonios recogidos por medios nacionales aseguran que el empresario ofreció financiamiento para vuelos, vehículos y otros recursos logísticos. El monto total del aporte es objeto de versiones divergentes dentro del espacio político: algunos lo estiman en 2,5 millones de dólares, otros en cifras mayores.

La denuncia presentada por Grabois también menciona a Varianza SA, una sociedad conformada por Espert y su esposa en diciembre de 2019. Según la acusación, podría haber sido utilizada como vehículo para canalizar parte del dinero proveniente del fideicomiso, aunque la empresa no registra actividad comercial conocida.

El patrimonio de Espert mostró un crecimiento significativo en los últimos años. En su declaración jurada de 2020 ante la Cámara de Diputados, consignó la compra de una casa en Beccar de 250 metros cuadrados, con parque y pileta, así como un BMW Coupé 240i valuado en más de 90.000 dólares. Ambos bienes fueron registrados como adquiridos con “fondos propios”.

En el plano político, el caso generó una fuerte repercusión. El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, exigió la remoción de Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: “No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, publicó en la red X.

Desde el oficialismo, el respaldo a Espert –quien hoy es una de las principales figuras parlamentarias de La Libertad Avanza– se mantiene. El propio presidente Javier Milei, según fuentes legislativas, habría sido quien lo designó como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de octubre de 2025.

El caso sigue su curso en la justicia federal argentina. La denuncia se tramita en el juzgado de San Isidro, debido a que Espert reside en Beccar. La información contable que menciona al diputado fue incorporada como prueba en el expediente, al igual que documentos aportados por la Justicia de Estados Unidos, incluyendo el informe “Broken Trust” elaborado por la periodista Tanya Eiserer del canal WFAA, filial de ABC en Dallas.

La evolución del expediente judicial y las eventuales decisiones de la Corte Suprema respecto a la extradición de Machado podrían marcar el rumbo de una causa que involucra dinero, aviones, campañas políticas y una trama internacional de delitos financieros y narcotráfico.