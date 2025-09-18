Un efectivo de la Policía Bonaerense fue asesinado este jueves frente al aeropuerto de San Fernando, tras recibir al menos un disparo durante un intento por contener a un hombre que amenazaba con suicidarse sobre la ruta 202. El agresor, identificado como Gabriel Gustavo Cañete, le arrebató el arma reglamentaria al uniformado y efectuó varios disparos.

Según consignó el diario Clarín, todo comenzó cuando vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de un hombre en aparente crisis psiquiátrica, que amenazaba con arrojarse debajo de los autos a la altura de la plaza San Ginés, en el cruce de la ruta 202 y la calle Balcarce, en San Fernando.

Personal del Comando de Patrullas se dirigió al lugar y comenzó a dialogar con el sujeto para intentar contenerlo. En medio del operativo, se produjo un forcejeo en el que Cañete logró quitarle el arma reglamentaria al sargento Germán Farías, de 31 años, y disparó contra los efectivos.

Farías fue trasladado de urgencia al Hospital San Cayetano, donde falleció mientras era intervenido quirúrgicamente. Su compañero, Maximiliano Lescano, también sargento, recibió cinco impactos de bala en sus piernas. Fue operado en el Hospital Petrona Cordero y luego derivado a la Clínica Fitz Roy de Palermo, donde permanece internado fuera de peligro.

El atacante huyó de la escena tras efectuar los disparos, pero fue detenido a pocas cuadras. Según informaron fuentes del caso a Clarín, al momento de su captura portaba el arma sustraída y presentaba heridas de bala en un pie, manos y glúteos, por lo que fue derivado a un hospital para recibir atención médica.