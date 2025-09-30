La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario con las fechas de pagos en octubre de 2025 de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones; y otras asignaciones.

También se informó el calendario de pagos de la Asignación por Embarazo, Asignación Familiar por Hijo, Asignaciones por Prenatal y Maternidad, Familiares de Pensiones no Contributivas, desempleo y otras asignaciones únicas (matrimonio, nacimiento o adopción).

Calendario de pagos Anses octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 10 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.

Asignación Universal por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Asignación Familiar por Hijo para Trabajadores registrados

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Calendario de pago Pensiones no contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre.

Calendario de pago Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Calendario de pago Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena. Todas las terminaciones. Del 9 de octubre al 10/11. 
  • Segunda quincena. Todas las terminaciones. Del 20 de octubre al 10/11.

Calendario de pago Asignación por Prenatal y Maternidad

  • 0 y 1: 9 de octubre.
  • 2 y 3: 13 de octubre.
  • 4 y 5: 14 de octubre.
  • 6 y 7:15 de octubre.
  • 8 y 9: 16 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI. Del 8/10 al 10/11

Calendario de pago Prestación por Desempleo

PLan 1

  • 0 y 1: 21 de octubre.
  • 2 y 3: 22 de octubre.
  • 4 y 5: 23 de octubre.
  • 6 y 7. 24 de octubre.

Plan 2

Todas las terminaciones DNI. Del 1/10 al 10/10.

  • 8 y 9: 27 de octubre.