Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para octubre 2025
Ya está el calendario para la Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones. También de las jubilaciones y pensiones de ANSES.
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario con las fechas de pagos en octubre de 2025 de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones; y otras asignaciones.
También se informó el calendario de pagos de la Asignación por Embarazo, Asignación Familiar por Hijo, Asignaciones por Prenatal y Maternidad, Familiares de Pensiones no Contributivas, desempleo y otras asignaciones únicas (matrimonio, nacimiento o adopción).
Calendario de pagos Anses octubre 2025
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: 10 de octubre.
- DNI terminados en 3: 13 de octubre.
- DNI terminados en 4: 14 de octubre.
- DNI terminados en 5: 15 de octubre.
- DNI terminados en 6: 16 de octubre.
- DNI terminados en 7: 17 de octubre.
- DNI terminados en 8: 20 de octubre.
- DNI terminados en 9: 21 de octubre.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.
Asignación Universal por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre.
- DNI terminados en 1: 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: 9 de octubre.
- DNI terminados en 3: 13 de octubre.
- DNI terminados en 4: 14 de octubre.
- DNI terminados en 5: 15 de octubre.
- DNI terminados en 6: 16 de octubre.
- DNI terminados en 7: 17 de octubre.
- DNI terminados en 8: 20 de octubre.
- DNI terminados en 9: 21 de octubre.
Asignación Familiar por Hijo para Trabajadores registrados
- DNI terminados en 0: 8 de octubre.
- DNI terminados en 1: 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: 9 de octubre.
- DNI terminados en 3: 13 de octubre.
- DNI terminados en 4: 14 de octubre.
- DNI terminados en 5: 15 de octubre.
- DNI terminados en 6: 16 de octubre.
- DNI terminados en 7: 17 de octubre.
- DNI terminados en 8: 20 de octubre.
- DNI terminados en 9: 21 de octubre.
Calendario de pago Pensiones no contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre.
Calendario de pago Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre.
- DNI terminados en 1: 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: 9 de octubre.
- DNI terminados en 3: 13 de octubre.
- DNI terminados en 4: 14 de octubre.
- DNI terminados en 5: 15 de octubre.
- DNI terminados en 6: 16 de octubre.
- DNI terminados en 7: 17 de octubre.
- DNI terminados en 8: 20 de octubre.
- DNI terminados en 9: 21 de octubre.
Calendario de pago Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Primera quincena. Todas las terminaciones. Del 9 de octubre al 10/11.
- Segunda quincena. Todas las terminaciones. Del 20 de octubre al 10/11.
Calendario de pago Asignación por Prenatal y Maternidad
- 0 y 1: 9 de octubre.
- 2 y 3: 13 de octubre.
- 4 y 5: 14 de octubre.
- 6 y 7:15 de octubre.
- 8 y 9: 16 de octubre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI. Del 8/10 al 10/11
Calendario de pago Prestación por Desempleo
PLan 1
- 0 y 1: 21 de octubre.
- 2 y 3: 22 de octubre.
- 4 y 5: 23 de octubre.
- 6 y 7. 24 de octubre.
Plan 2
Todas las terminaciones DNI. Del 1/10 al 10/10.
- 8 y 9: 27 de octubre.