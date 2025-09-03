El presidente Javier Milei será el principal orador en el cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza, previsto para este miércoles en el Club Villa Ángela, partido de Moreno. Según confirmaron desde la organización, no habrá cambios de sede a pesar de los cruces entre autoridades nacionales y provinciales por el operativo de seguridad.

Además del mandatario, se espera la participación de José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional, y de Sebastián Pareja, referente del espacio que también buscará una banca en el Congreso. La Casa Militar, encargada de la custodia presidencial, mantuvo reuniones en la Casa Rosada para definir el dispositivo, que cobra especial relevancia tras incidentes ocurridos en actos recientes.

En Junín, militantes oficialistas fueron agredidos por sectores opositores, mientras que en Lomas de Zamora Milei debió ser evacuado cuando un grupo de manifestantes arrojó piedras contra su caravana. Situaciones similares atravesaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una recorrida en Corrientes.

Las advertencias de Kicillof

Desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof lanzó fuertes advertencias: “Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”.

El mandatario provincial cuestionó la decisión de realizar el acto en Moreno y consideró que “la convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características. En segundo lugar, intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política”.

Kicillof sostuvo que la insistencia de Milei responde a que es “un gobierno que es capaz de buscar episodios de desorden para distraer” y pidió a los vecinos de la zona “que no se acerquen” al evento, señalando que la expresión política se dará el domingo en las urnas.

El gobernador bonaerense defendió además el accionar de la Policía provincial durante la caravana en Lomas de Zamora, donde Milei fue agredido: “En lugar de reconocer el malestar social que ellos mismos causaron, buscan disturbios”.