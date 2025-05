Los trabajadores de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), ubicada en la ciudad de Córdoba, continúan en vigilia frente a la planta mientras esperan que la empresa cumpla con los compromisos asumidos el pasado lunes en una audiencia en el Ministerio de Trabajo: completar el pago de los salarios de abril durante este miércoles y reabrir las instalaciones el jueves.

Según consignó Cadena 3, los empleados solo percibieron un pago fijo de 500 mil pesos el viernes pasado y un 30% adicional de sus haberes, restando todavía la cancelación del monto total. La protesta, encabezada por distintos gremios del sector aeronáutico, se mantiene sin corte total de calle, aunque durante la madrugada del miércoles uno de los carriles de la Avenida Fuerza Aérea fue bloqueado por trabajadores del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA).

Marcelo Bertorello, secretario general del STA, advirtió que “si no se completaba el pago de los salarios adeudados, el jueves no retomarán tareas”. Además, desmintió que el cierre de la fábrica respondiera a enfrentamientos gremiales, como alegó la empresa: “Hubo enfrentamientos verbales y se profirieron algunos epítetos, pero no hubo un enfrentamiento entre gremios”, afirmó a SRT Media.

Por su parte, Luis Heredia, en representación de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), indicó a Cba24n que los empleados continuarán en vigilia “durante toda la jornada a la espera de las transferencias de los montos adeudados”, con la expectativa de volver a trabajar este jueves, aunque bajo condiciones precarias.

El conflicto se agravó tras un episodio ocurrido el viernes pasado, cuando se produjeron disturbios en el predio que, según representantes sindicales, fueron protagonizados por personas ajenas a la empresa. Tras el incidente, FADEA cerró la planta por 72 horas. Durante ese período, la Policía impidió que los trabajadores acamparan, por lo que se estableció una presencia constante sin obstrucción del tránsito.

De acuerdo con Bertorello, la situación de FADEA es crítica no solo por el retraso salarial, sino por la falta de contratos vigentes con el Estado. El dirigente explicó que el 80% de las tareas de la empresa están destinadas a la Fuerza Aérea Argentina, pero los acuerdos correspondientes aún no fueron firmados por el Ministerio de Defensa, lo que ha generado una parálisis operativa.

Rogelio Trapote, secretario gremial de otro de los sindicatos involucrados, manifestó a Cadena 3 que el cierre fue “unilateral” y que los trabajadores “estaban reclamando el pago de salario completo”. Añadió que el presidente de FADEA, Julio Manco, llegará el jueves a Córdoba para reunirse con los sindicatos y, posiblemente, presentar los contratos necesarios para reactivar la planta.

Desde el sector empresarial, Santiago Sara, representante de la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial, expresó que la situación de FADEA también afecta a entre 25 y 30 pymes tecnológicas, muchas de ellas cordobesas, que dependen de la relación comercial con la fábrica. “La situación de FADEA nos preocupa en demasía porque representamos a un volumen similar de empleados en nuestras pymes”, declaró al mismo medio.

Sara subrayó la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento de FADEA a través de contratos privados, más allá del Estado. “Sin ningún tipo de duda, el principal negocio internacional que tiene FADEA hoy es la provisión de conjuntos para la empresa Embraer”, sostuvo, y destacó el potencial del avión IA-63 Pampa en el mercado internacional.

Finalmente, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó su preocupación por el futuro de la planta y criticó la falta de decisiones políticas para mejorar su gestión. En declaraciones a Cadena 3, preguntó: “¿Dónde se reparan los aviones de Argentina? El único lugar que lo podría hacer tranquilamente es FADEA”, y llamó a una acción concreta para asegurar su continuidad operativa.