El fentanilo adulterado provisto por el laboratorio HLB Pharma produjo hasta el momento casi un centenar de víctimas fatales en la Argentina.

Ricardo Pieckenstainer, ministro de Salud de la provincia de Córdoba, aseguró este jueves que desde el Gobierno provincial "se instruyó a todas farmacias y hospitales públicos y privados a que segregaran de cada uno de los espacios el lote de fentanilo que estaba informado por la ANMAT".

El ministro también dijo en conferencia de prensa que ese mismo 9 (de mayo) el fentanilo fue "separado y puesto en cuarentena".

Pieckenstainer expresó que el Gobierno de Córdoba, además de separar todas las ampollas de fentanilo, sacó de disponibilidad todos los medicamentos de HLB Pharma.

"Desde el 9 de mayo hasta hoy, cada una de las instituciones y la Dirección de farmacia del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, y cada una de las farmacias y los hospitales públicos y privados de Córdoba tiene a resguardo y en custodia todos los medicamentos de HLB Pharma, eso incluye fentanilo y todas las demás drogas", fue enfático el ministro provincial.

En Córdoba, fueron 18 las clínicas y sanatorios privados de Córdoba que adquirieron ampollas de fentanilo del lote 3108 de la farmacéutica HLB Pharma, y que actualmente se encuentran bajo investigación judicial por estar adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae.

El juez federal de la causa, Ernesto Kreplak, confirmó la totalidad de 100.000 ampollas distribuidas en el país que ya fueron incautadas y que ninguna de las que estaban circulando llegó a ser aplicada.

Fuente: Cba24N.