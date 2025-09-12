El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó la fecha para una nueva Marcha Federal en reclamo de mejoras del presupuesto para las universidades. La decisión se tomó luego de que la Cámara de Diputados confirmara el ingreso del proyecto para tratar el veto del presidente Javier Milei contra la ley de Financiamiento Universitario.

La concentración se realizará el próximo miércoles 17 de septiembre en coincidencia con la sesión en el congreso y será la tercera convocatoria de este tipo a nivel país desde 2023.

El planteo es acompañado por los gremios docentes, no docentes y estudiantiles frente al ajuste sobre salarios y financiamiento que ejecutó el gobierno nacional desde que inició su gestión. Desde ese momento se renovó la extensión del presupuesto presentado durante el gobierno de Alberto Fernández.

El miércoles pasado por la noche, Milei firmó el veto sobre la ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Ahora la oposición buscará conseguir los 2/3 de los votos en Diputados para que se sostenga su posición. Si lo consigue, el próximo paso será confirmarlo en el Senado.