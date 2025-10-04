José Luis Espert confirmó que seguirá como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre, pese a versiones de renuncia y a las presiones que surgieron dentro del Gobierno. El presidente Javier Milei reiteró su apoyo, en un escenario atravesado por diferencias internas y cuestionamientos a partir de la causa que vincula al diputado libertario con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico y lavado de dinero y con pedido de extradición de la Justicia de Estados Unidos.

En la noche del viernes, el diputado respondió en redes a las versiones que lo daban fuera de la boleta. “Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”, publicó Espert al replicar un mensaje del periodista Eduardo Feinmann que sugería su renuncia. Más tarde, reforzó su postura: “Dejen de decir estupideces. Nadie se baja de nada y están totalmente equivocados de que “el gobierno está para el cachetazo. El gobierno de Milei está transformando la Argentina para el bien de los argentinos y no descansará hasta lograrlo".

El respaldo presidencial llegó en paralelo. “El Profe desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo”, escribió Javier Milei en X al aludir al descargo grabado por el candidato, cuyas explicaciones sobre su vínculo con Machado generaron tensiones dentro del oficialismo.

La definición de sostener la candidatura se produjo después de una reunión en la quinta de Olivos entre Milei y Espert, en un contexto de internas y reclamos de sectores del propio Gobierno y aliados para que el economista se apartara de la campaña. En ese marco, hubo trascendidos sobre consultas ante la Justicia Electoral respecto de eventuales plazos para reimpresión de boletas, que finalmente no avanzaron.

En conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni ratificó la línea oficial y apuntó a posibles requerimientos pendientes: “Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis y, por supuesto, está obligado a darlas porque es un funcionario y porque nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”.

En los próximos días, el Presidente prevé mostrarse nuevamente con Espert durante actividades proselitistas, mientras continúa el cronograma de actos y recorridas hacia el tramo final de la campaña. Las diferencias internas persisten en torno a las explicaciones del candidato y a su negativa a declinar la postulación, en un clima político marcado por el caso que lo involucra y por el cierre de listas en los distritos clave.