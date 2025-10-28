El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida el 2 de junio de 2023 en Chaco, comenzó este martes en la ciudad de Resistencia. En el banquillo de los acusados están Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo César Sena, junto a cuatro personas señaladas por encubrimiento.

Según lo dispuesto por el Poder Judicial chaqueño, las audiencias se desarrollarán los días 28, 29 y 30 de octubre; 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2025, a partir de las 7 de la mañana. En las primeras jornadas se lleva adelante la selección de jurados populares, quienes determinarán la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Los acusados y los cargos

De acuerdo con las imputaciones, César Sena llega al proceso acusado de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están señalados como partícipes primarios del crimen.

Los otros cuatro implicados —Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso— afrontan cargos por encubrimiento agravado.

El tribunal está integrado por los fiscales Juan Martín Bogado, Nelia Yael Velázquez y Jorge Omar Cáceres Olivera, mientras que la querella está representada por Sergio Gustavo Briend, en nombre de la madre de la víctima, y Sonia Valenzuela con el patrocinio de Juan Ignacio Díaz, por la Subsecretaría de Género y Diversidad.

En la defensa intervienen Gabriela Judith Tomljenovic, Ricardo Ariel Osuna, Armando Nicolás Boniardi Cabra, Mónica Alejandra Sánchez, Sofía Elena Puente y la defensora oficial María Celeste Ojeda.

El caso que sacudió a la provincia

Cecilia fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la vivienda de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en Resistencia, donde debía encontrarse con su esposo. Una cámara de seguridad registró su entrada, pero no su salida.

Aunque su cuerpo aún no fue hallado, los investigadores sostienen que fue asesinada dentro de la casa, trasladada hasta una chanchería familiar, quemada y que sus restos fueron dispersados en distintas zonas del barrio Emerenciano. Entre las pruebas recolectadas se hallaron un anillo de compromiso, un dije, fotografías y 16 piezas dentarias que los peritajes confirmaron como pertenecientes a la joven.

Durante la instrucción también se descubrió un acta de divorcio firmada apenas cuatro días después del casamiento, cuya rúbrica atribuida a Cecilia resultó ser falsa.

Gloria Romero presente en el inicio del juicio

Gloria Romero, madre de la víctima, llegó a Resistencia para presenciar el comienzo del proceso. “Llegó el lunes, imaginate lo ansiosa que está”, contó Gustavo Briend, abogado de la familia, en declaraciones a Noticias Argentinas, y expresó su satisfacción por la apertura del juicio: “Por fin arranca”.

El caso tuvo fuerte impacto político en Chaco, ya que Emerenciano Sena y Marcela Acuña eran referentes sociales con vínculos con el entonces gobernador Jorge Capitanich. La causa, que trascendió las fronteras provinciales, es considerada una de las más resonantes en la historia judicial reciente del país.