Habló la joven de 29 años que en las últimas horas fue salvada por la Policía de la Ciudad cuando iba a ser asesinada por su ex pareja en plena vía pública en Saavedra.

El hecho ocurrió el jueves por la mañana en la calle Superí al 4200 cuando Dana Pontoriero caminaba sola por el lugar. De un momento a otro, Julián Reina, su ex pareja, se acercó y la amenazó con el arma que tenía escondida en el casco de su moto.

“Siento que me gatillan en la cabeza. Recuerdo lo que pasa delante de mío, él estaba intentando hacer funcionar el arma y la bala no salía. Yo creí que era un arma de juguete", explicó Dana.

En su relato la joven indicó que le preguntó qué hacía y es allí cuando el agresor le gatilló dos veces: "Me doy cuenta que viene el patrullero y digo 'gracias a Dios está la policía'. Por suerte esas balas no salieron".

Al ser consultada de si ya había sido víctima de otras agresiones, respondió: “El lunes me estuvo esperando en la esquina de mi casa unas cuantas horas porque quería hablar conmigo, yo le dije que no tenía más nada que hablar con él. Ese día hubo un pequeño forcejeo. Fue su primera actitud violenta, un patrullero pidió que lo demoren pero yo no hice la denuncia”.

La secuencia completa duró segundos, pero gracias a la ayuda de la Policía la joven pudo sobrevivir a la agresión de su ex pareja.

El patrullero llegó al lugar luego de escuchar los gritos de Dana pidiendo auxilio. Las imágenes muestran cuando Reina se tira encima de la joven y ahí, dando la voz de alto, uno de los efectivos efectúa dos disparos.

El hombre de 39 años resultó herido en la clavícula y en uno de sus glúteos por lo que está internado en el Hospital Pirovano y con custodia policial. (Noticias Argentinas)