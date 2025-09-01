Dos turistas extranjeros que viajaban en un auto de la aplicación DiDi fueron víctimas de un violento robo en la localidad bonaerense de Berazategui. El conductor del vehículo intentó escapar con las pertenencias de los viajeros, hiriendo a uno de ellos en la maniobra.

Según consignó el diario La Nación, el episodio ocurrió en la entrada del barrio cerrado Greenville, donde un ciudadano ruso, identificado como A.S. (29), y una bielorrusa, L.P. (38), se dirigían al Hotel Sheraton en un Toyota Etios blanco. Al llegar, el conductor les indicó que no podía ingresar por falta de documentación, por lo que los turistas bajaron a retirar sus valijas. En ese momento, el chofer aceleró bruscamente para escapar.

Las cámaras de seguridad registraron cómo el turista intentó frenar la fuga y se colgó de la parte trasera del auto. La brusca aceleración lo hizo caer al asfalto, sufriendo lesiones leves que obligaron a su traslado a un hospital, donde quedó internado bajo observación, aunque fuera de peligro.

El personal de seguridad del barrio alertó al 911, y efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 3ª de Berazategui iniciaron la investigación. El caso quedó a cargo del fiscal Cristian Granado, de la UFI N°2 de Berazategui, quien autorizó un allanamiento de urgencia.

A partir de la geolocalización de los dispositivos electrónicos de las víctimas, la policía logró ubicar el vehículo en una vivienda de la calle Magdalena, en Lanús. Allí, detuvieron a E.I.F. (29), identificado como el conductor, y se incautó el automóvil y el equipaje robado, que incluía una laptop, un iPad con auriculares, los pasaportes de las víctimas, lentes y ropa.

El juez de Garantías N° 7, Gustavo Alejandro Mora, convalidó la detención y el acusado quedó imputado por el delito de robo. La investigación continúa para determinar si se trata de un hecho aislado o si el chofer está vinculado a otros robos en la zona sur del conurbano.