La policía encontró los cuerpos de un hombre de 37 años y su hijo de 3 años que habían desaparecido en cercanías al Dique El Cajón en la zona de Capilla del Monte el miércoles.

Cristian Flink y Álvaro, quienes fueron vistos por última vez este miércoles 10 de septiembre luego de que un familiar denunciara que ambos no regresaron al hogar tras salir de paseo.

Las primeras informaciones indican que ambos habrían caído a un profundo pozo de barro y no pudieron salir, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Los cuerpos se encontraban atrapados en una zona de más de dos metros de profundidad. Efectivos del DUAR y de la policía provincial trabajaron para rescatarlos.

Fuente: Cba24N.