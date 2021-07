La titular del PRO, Patricia Bullrich, afirmó hoy que le provocó "dolor y vergüenza" por la "imprudencia, la impudicia y la velocidad" con las que el presidente Alberto Fernández "compromete al Estado Argentino al reconocer semejante acusación sin la mínima indagación ni prueba", en referencia a la denuncia del Gobierno de Bolivia de que la gestión de Mauricio Macri envió material bélico en 2019 para colaborar con el Golpe de Estado en ese país.

La ex ministra de Seguridad publicó una carta para refutar el informe del Ministerio que ahora encabeza Sabina Frederic, en el que se indicó que había diferencias entre las municiones que envió Argentina a Bolivia y lo que dice la denuncia del país vecino. Según argumentó, los 70.000 cartuchos antidisturbios enviados a Bolivia se utilizaron en "ejercicios de entrenamiento".

"La renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, aumentó los disturbios que se estaban registrando con motivo del intento del citado mandatario de una nueva reelección y las acusaciones de fraude electoral y posterior anulación de las elecciones", comenzó Bullrich.

En su mensaje a Fernández, citó notas de distintos medios internacionales en los que se destacaba que "los disturbios habían comenzado antes de la renuncia de Morales". "En primer lugar, por parte de grupos opositores a su gobierno, a los que se sumó, después de su renuncia, la violencia desatada por sus partidarios y las confrontaciones en la vía pública. Las calles de La Paz fueron colmadas por partidarios del gobierno saliente y por opositores y la Policía Nacional fue desbordada, ya que el Ejército no intervino sino hasta la noche del 12 de noviembre a fin de imponer el orden", afirmó.

La ex ministra de Seguridad sostuvo que "en ese clima, el gobierno del presidente Mauricio Macri cumplió con su deber de resguardar la Embajada Argentina en Bolivia, protección que alcanzó no sólo al señor embajador y personal diplomático, sino también a dos ministros renunciantes del gobierno del señor Evo Morales: el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Planificación, Mariana Prado Noya".

"A los efectos de cumplir con tan alta misión, se requirió la presencia del Grupo ´Alacrán´ de la Gendarmería Nacional, conforme evaluación del director de esa fuerza, porque además de ser la agrupación con mayor entrenamiento de la GNA, está capacitada en el empleo de armamento anti-disturbio, lo cual le brinda la mayor flexibilidad de operación", señaló.

Bullrich explicó que "a tal fin, se requirió la autorización del envío del material y de su uso en el Estado Plurinacional de Bolivia a la ANMAC, por nota del 11 de noviembre de 2019 firmada por el Sr. Comandante de la Gendarmería Nacional, Cte. Grl. Gerardo Otero".

"Esto significa que el grupo especial de la Gendarmería Nacional regresó a la Argentina y produjo su informe cuando ya habían transcurrido siete meses de vuestro gobierno. Resultaría importante entonces que las actuales autoridades y no las anteriores respondan de qué modo controlaron las operaciones que se llevaban a cabo en Bolivia y el empleo adecuado del material, ya que desde el traslado de los gendarmes con el material autorizado transcurrió menos de un mes dentro del período restante de gestión del presidente Mauricio Macri, cuyo mandato finalizó el 10 de diciembre de 2019, y siete meses del gobierno que asumió ese mismo día; es decir, el suyo", recalcó la ex funcionaria.

Y agregó: "Desde el regreso del Grupo 'Alacrán' y el informe producido por la Gendarmería respecto del material empleado, ha transcurrido nada menos que un año, también durante vuestra gestión. Por tanto, las autoridades de vuestro gobierno tuvieron un año y siete meses para controlar a los efectivos que estaban prestando funciones en el Estado Plurinacional de Bolivia y después pedir cuentas del material empleado. Resulta asombroso que sólo ahora, ante una carta cuya autenticidad ha sido además desmentida por el supuesto autor, su gobierno se ocupe del asunto".

La presidenta del PRO también recordó que "la totalidad de las autoridades del gobierno de Morales renunciaron entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019".

"El último en hacerlo fue el ministro de Defensa. Este dato no se le puede pasar por alto a usted, Sr. Presidente, ya que la carta a causa de la cual usted se apresuró a pedir disculpas está fechada el 13 de noviembre de 2019; es decir, cuando el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, ya había renunciado y mal podía entonces enviar en carácter oficial una nota de agradecimiento. Todo ello sin contar con que la Fuerza Aérea no tiene relación alguna con actividades antidisturbios y resulta totalmente incoherente que la nota proceda de ese arma", completó. (NA)