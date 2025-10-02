El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró su apoyo al Gobierno de Javier Milei e insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina. Al mismo tiempo, confirmó que se trabaja en swap, como una de las herramientas de rescate financiero.

“El Tesoro de los Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, escribió Bessent en su cuenta de X.

El funcionario americano reveló que ayer mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y anunció que un equipo del Palacio de Hacienda viajará a Washington en los próximos días.

“Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Donald Trump con el Presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del Ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, indicó Bessent en una comunicación a través de redes sociales.

Añadió que “durante las conversaciones de ayer con mis colegas Ministros de Finanzas, el Grupo de los 7 enfatizó la importancia del éxito de las políticas económicas del Presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7”.

Finalmente volvió a señalar que “el Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

Poco después, Caputo publicó un tuit en el que sostuvo: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”.

Aclaraciones

Posteriormente, Bessent también confirmó que trabaja en un swap de monedas por la Argentina y negó que su país estuviera “poniendo plata” en este salvataje.

"Para ser claros, estamos dándole una línea de swap. No estamos poniendo dinero en Argentina", señaló en una entrevista con CNBC, que difundió la agencia Bloomberg.

Las declaraciones de Bessent se dan en medio de otra subida del dólar que lo pone cerca del techo de la banda.

El nuevo respaldo desde Estados Unidos llega en un momento complicado para la administración de Milei debido a que el miércoles otra vez volvió a subir el precio del dólar, que llegó a $1450, o sea, $50 más desde el arranque de la jornada; también escaló el riesgo país, que alcanzó los 1230 puntos básicos. Además, cayó la bolsa y se desplomaron las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

El nuevo anuncio de Bessent sobre la Argentina llega solo dos días después de que la Cancillería anunciara que Milei será recibido en una visita oficial por Trump en la Casa Blanca el próximo martes 14 de octubre, otro espaldarazo para el líder libertario en un momento crítico de su gestión.