El Ttribunal Oral Federal 6 condenó este miércoles a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por la tentativa de homicidio de la ex presidenta Cristina Kirchner. Se le impuso una pena única de 14 años de prisión al unificarla con una condena anterior.

Además el mismo tribunal compuesto por la jueza Sabrina Namer y los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, condenó a Brenda Uliarte como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a 8 años de prisión informó la Agencia Noticias Argentinas.

El juicio ante el Tribunal Oral Federal 6 había comenzado en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos en este tiempo. La imputación comprendía también a Nicolás Gabriel Carrizo, pero como la Fiscalía no formuló acusación en su contra será absuelto.

Vale destacar que el 1 de septiembre de 2022 Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta en la vía pública, mientras que su ex pareja Brenda Uliarte se encontraba en la misma zona, según consta en la investigación.