Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición consiguió la mayoría especial de dos tercios y dio marcha atrás con la medida que había impulsado el Poder Ejecutivo.

En cuanto al rol de los diputados cordobeses, doce apretaron el botón verde y seis el rojo desde sus bancas.

Quienes votaron a favor

Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal - Córdoba)

Héctor Baldassi (PRO - Córdoba)

Gabriela Brouwer de Koning (UCR - Córdoba)

Juan Fernando Brugge (Encuentro Federal - Córdoba)

Soledad Carrizo (UCR - Córdoba)

Pablo Carro (Unión por la Patria - Córdoba)

Natalia De la Sota (Encuentro Federal - Córdoba)

Rodrigo de Loredo (UCR - Córdoba)

Gabriela Estévez (Unión por la Patria - Córdoba)

Ignacio García Aresca (Encuentro Federal - Córdoba)

Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal - Córdoba)

Alejandra Torres (Encuentro Federal - Córdoba)



Quienes votaron en contra

Belén Avico (PRO - Córdoba)

Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza - Córdoba)

María Cecilia Ibañez (MID - Córdoba)

Luis Albino Picat (Liga del Interior - Córdoba)

Laura Rodríguez Machado (PRO - Córdoba)

Qué diputados se abstuvieron

Finalmente, hubo 2 abstenciones registradas:

Gabriela Besana (PRO - Buenos Aires)

María Eugenia Vidal (PRO - CABA)