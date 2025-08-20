Así votaron los cordobeses el rechazo al veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad
La votación entre los representantes de la provincia terminó con doce votos positivos y seis negativos.
Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición consiguió la mayoría especial de dos tercios y dio marcha atrás con la medida que había impulsado el Poder Ejecutivo.
En cuanto al rol de los diputados cordobeses, doce apretaron el botón verde y seis el rojo desde sus bancas.
Quienes votaron a favor
Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal - Córdoba)
Héctor Baldassi (PRO - Córdoba)
Gabriela Brouwer de Koning (UCR - Córdoba)
Juan Fernando Brugge (Encuentro Federal - Córdoba)
Soledad Carrizo (UCR - Córdoba)
Pablo Carro (Unión por la Patria - Córdoba)
Natalia De la Sota (Encuentro Federal - Córdoba)
Rodrigo de Loredo (UCR - Córdoba)
Gabriela Estévez (Unión por la Patria - Córdoba)
Ignacio García Aresca (Encuentro Federal - Córdoba)
Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal - Córdoba)
Alejandra Torres (Encuentro Federal - Córdoba)
Quienes votaron en contra
Belén Avico (PRO - Córdoba)
Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza - Córdoba)
María Cecilia Ibañez (MID - Córdoba)
Luis Albino Picat (Liga del Interior - Córdoba)
Laura Rodríguez Machado (PRO - Córdoba)
Qué diputados se abstuvieron
Finalmente, hubo 2 abstenciones registradas:
Gabriela Besana (PRO - Buenos Aires)
María Eugenia Vidal (PRO - CABA)