La Anmat dispuso la prohibición de 10 cosméticos que se ofrecían en internet como tratamientos para el cuidado de la piel, como según se detalla en la Disposición 6991/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, los productos no contaban con la debida inscripción sanitaria.

Según el Boletín oficial publicado, los artículos prohibidos son: Crema Azelaic Acid Suspension 10% (The Ordinary), Emulsión Skin Control Rosacea Ácido Azelaico (Viva Dermo Skin Care), Crema Control Anti Acné con Ácido Azelaico (Blenie Cosmética Natural), Serum Facial Azelaic Topical Acid (Kiso Care), Crema A-Control Azelaic Acid (Nine Less), Serum Azelaic Acid 10+ Hyaluron Redness Soothing (Anua), Crema Facial Supra Azelaic Acid (Zealsea), Crema Booster 10% Azelaic Acid (Paula’s Choice), Suero Azelaic Acid 10 AZ (Cos de Baha) y Crema para el acné 14% Azelaic Acid (Bechoicen).

Además, la ANMAT explicó que se trata de productos ilegítimos y no inscriptos, por lo que no es posible garantizar su composición con ingredientes permitidos, ni su seguridad o eficacia.

Asimismo, se impulsó la prohibición preventiva de su uso, comercialización y distribución en todo el país, “hasta tanto se encuentren regularizados”.

Finalmente, la decisión busca proteger a los consumidores frente a cosméticos que podrían provocar efectos adversos en la piel y que se ofrecían sin control sanitario a través de plataformas digitales.