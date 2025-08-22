La Justicia Federal avanza con una investigación por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que tiene como protagonistas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y a directivos de la droguería Suizo Argentina S.A., mayor proveedora de medicamentos del área; y que además involucra a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en una trama de corrupción que salpica también al presidente Javier Milei.

En las últimas horas, por orden del juez Sebastián Casanello y a pedido del fiscal Franco Picardi, se realizaron más de 15 allanamientos en domicilios particulares, en la sede central de la ANDIS y en oficinas de la farmacéutica.

Los operativos buscaron documentación, computadoras, contratos, transferencias y dispositivos electrónicos vinculados a una presunta red de sobornos revelada en audios atribuidos a Spagnuolo, donde describe un mecanismo de retorno de dinero en compras de medicamentos.

Spagnuolo allanado en Pilar

En un primer momento, Spagnuolo no fue encontrado en sus domicilios, pero finalmente la Policía de la Ciudad lo localizó en un country de Pilar, cuando se desplazaba en su camioneta. Allí se le secuestraron dos teléfonos celulares, documentos y una máquina de contar billetes, además de dinero en efectivo.

Según fuentes judiciales, el exfuncionario quedó demorado pero no detenido, ya que el objetivo de la fiscalía era asegurar pruebas antes de cualquier decisión sobre medidas cautelares.

Operativos en Nordelta y hallazgo de dinero

Los allanamientos también alcanzaron al empresario Emmanuel Kovalivker, directivo de Suizo Argentina, que fue interceptado en Nordelta cuando intentaba salir en su auto. En el vehículo, los agentes hallaron 266.000 dólares en sobres identificados, $7.000.000, su pasaporte y un celular.

En la vivienda del empresario se secuestraron además 50.000 dólares en una caja de seguridad, mientras que otras dos cajas fueron halladas vacías, una de ellas con la puerta abierta y con banditas elásticas tiradas en el piso. Su hermano Jonathan, también vinculado a la firma, logró retirarse antes del procedimiento y no fue ubicado.

La denuncia y los audios filtrados

El caso se originó tras una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, en base a grabaciones en las que Spagnuolo detalla la presunta operatoria de coimas. En los audios se escucha: “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”.

En otro pasaje, el exdirector asegura: “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”. También sostiene: “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”.

Los señalamientos alcanzan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al subsecretario Eduardo “Lule” Menem, a Spagnuolo y a los directivos de Suizo Argentina. En la denuncia también se nombra al presidente Javier Milei, ya que el propio Spagnuolo afirma en los audios que lo había informado para que interviniera.

Próximos pasos judiciales

Los investigadores priorizan ahora el análisis de las pruebas secuestradas. En particular, los celulares obtenidos en los procedimientos serán sometidos a una extracción forense por parte de la DATIP, dependiente del Ministerio Público Fiscal.

En paralelo, Dalbón pidió la detención preventiva de los hermanos Kovalivker, su padre Eduardo —presidente de Suizo Argentina— y del propio Spagnuolo. Por el momento, el caso permanece bajo secreto de sumario y no se registran imputaciones formales ni pedidos de arresto concedidos.