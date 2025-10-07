El presidente del bloque del MID en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, criticó hoy el acto del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, porque en la banda que acompañó al mandatario “estaba el diputado que se va a hacer cargo de la Comisión de Presupuesto”, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, que estaba “a la mañana temprano ensayando, mientras en el Congreso había un montón de problemas”.

“El diputado Bertie Benegas Lynch no estaba ni enterado de que su bloque (La Libertad Avanza) lo había propuesto para presidir la Comisión de Presupuesto. La verdad que algunos podrán compartir (la realización del acto de Milei), pero yo no lo comparto. Después lo juzgará la sociedad”, señaló.

En diálogo con el programa “Sin corbata” de Splendid AM 990, Zago aseveró que en la política “todos no somos iguales”, pero tras recalcar que “tienen todo el derecho del mundo” a un acto como el de anoche, advirtió: “Si lo hubiesen hecho Alfonsín o Menem, las cosas que hubiesen dicho”.

“En este caso, por la presentación de un libro tiene todo el derecho del Presidente, pero hay momentos y momentos. Y en este caso no es el momento de estar 12 horas en un escenario con los diputados que se tenían que ocupar de otras cosas”.

El diputado del MID, que presidió el bloque de La Libertad Avanza hasta mediados de 2024 y luego se escindió con una bancada de tres legisladores, cuestionó además que el oficialismo no haya removido antes a José Luis Espert del cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

“Les dijimos que esto iba a escalar, que dé un paso al costado, que asuma un vocal de La Libertad Avanza, como va a ser ahora, porque va a asumir seguramente Bertie Benegas Lynch, el batero”, ironizó aludiendo al show musical que ofreció anoche Milei con ese diputado en la percusión.

Aludiendo a la separación de Espert, lamentó que “no lo quisieron hacer, no quisieron escuchar, tardaron tres días. Es grave. Tuvieron jueves, viernes y sábado. Con todo lo que pasó, con el diputado (por Espert) mintiéndole a la sociedad en un medio de comunicación. Nos hubiésemos ahorrado absolutamente todo lo que pasó, porque se lo advertimos”, añadió.

Sin embargo, adelantó que su bloque no acompañará los pedidos de expulsión que pesan sobre Espert propuestos por diferentes bancadas, y se pronunció por “esperar los avances que haga la Justicia” sobre la relación entre el legislador y el detenido Federico ‘Fred’ Machado, acusado de narcotráfico, estafa y lavado de activos.

“Recién tenemos los primeros datos y seguramente el juicio va a durar bastante. Hay que esperar los resultados de la Justicia, y encima (Espert) renunció a su candidatura, por lo tanto su cargo como diputado termina el 10 de diciembre, dentro de dos meses”, indicó.