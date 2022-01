Tras las imágenes que registraron los besos entre la jueza Mariel Suárez y Cristian "Mai" Bustos, el preso que fue condenado a 20 años de cárcel por el homicidio de su bebé de 9 meses y por el de un policía que intentó detenerlo cuando estaba prófugo en 2009, la doctora sostuvo que ella "estaba haciendo un trabajo académico" y desmintió cualquier tipo de contacto con el condenado.

"Yo estaba haciendo un trabajo académico", dijo Suárez esta mañana, y continuó: "Me produce lástima las personas que analizan imágenes fuera de contexto". Según la protagonista del escándalo en la provincia de Chubut, su cometido es escribir un libro sobre la historia del asesino y su familia. "De alguna manera necesito arrancar, para aprovechar la feria y poder ofrecer este producto a distintas editoriales", argumentó.

A la jueza penal de Comodoro Rivadavia, quien ahora está sancionada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, se la vio besándose, compartiendo mates y sacándose selfies junto a Bustos en la prisión. Así es como se ordenó iniciar actuaciones administrativas por “conductas inadecuadas”. Sin embargo, sostuvo que los motivos de la visita al internado fueron totalmente laborales, publica el portal Ámbito Financiero.

"No soy tonta, yo se que en los lugares de detención hay cámaras. No voy a ir a exponerme con algo que no es cierto", dijo.

La magistrada, en tanto, aclaró que el hombre insistió porque "estaba muy contento y efusivo" por la propuesta de participar en un trabajo de investigación: "No es una relación sentimental y tampoco es un beso".

Además de especializarse en el cibercrimen, Mariel Suárez es una férrea defensora de la paridad de género dentro de la Justicia. Así se muestra en sus redes sociales, donde publicó algunas entrevistas en las que se refirió al tema.

Respecto a lo que ocurrirá con su carrera, Mariel dijo que cuenta con testimonios que dejarían en claro que el contacto fue únicamente por trabajo.