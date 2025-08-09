Acompañado del equipo económico, el presidente Milei comenzó su mensaje grabado diciendo que su Gobierno "ha venido a terminar con la inflación".

“Vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo. La única manera de lograrlo es a través del orden fiscal, monetario y cambiario. Luego de un año y medio de esfuerzos, nuestro programa ha comenzado a dar los primeros resultados”, leyó el mandatario.

El presidente apareció flanqueado del ministro Caputo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, el titular del Banco Central, Santiago Bausili y el vice del BCRA, Vladímir Werning. La economía es el centro de la propuesta libertaria.

"Sacamos de la pobreza a más de 12 millones de personas", dijo Javier Milei

Además, el presidente disparó contra la oposición por la última sesión en la Cámara de Diputados, en la que fueron aprobados con media sanción proyectos que van en contra del deseo del Gobierno: "Se utilizaron causas nobles como excusas”, dijo.

“El Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzo nos ha costado a todos los argentinos, y que es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo. Usando causas nobles como excusas promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional”, agregó el mandatario.

“No está proponiendo otra cosa que o más impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, y las generaciones futuras, o más inflación, que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender”, manifestó Milei, y acusó a los legisladores de ejecutar un “sabotaje”.

El presidente Milei también expresó que "es importante explicar porque aumentar el gasto publico es destructivo, cuando un estado gasta más de lo que gana, genera emisión y eso produce inflación. Es un fenómeno monetario que genera caída en la oferta de dinero".

Medidas

Milei anticipó que el próximo lunes firmará una "instrucción al Ministerio de Economía para impedir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria".

"El Tesoro no podrá solicitar dinero presado al Banco Central para financiar su gasto", agregó



Además anticipó que durante los próximos días enviará un "proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de de gastos nacionales que incurran en déficit fiscal".

"La única manera de crecer es con orden fiscal y monetario. Con crecimiento genuino, mejorarán los ingresos de todos: de los privados, de los trabajadores del sector público, de los jubilados y las asignaciones sociales", dijo el presidente, que destinó la casi totalidad de su discurso para referirse a la gestión de la economía.